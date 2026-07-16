¿Cómo se paga el auxilio de transporte? Así funciona para incapacidades, medio tiempo y más

Con el incremento del auxilio de transporte para este año, miles de trabajadores colombianos han visto un aumento en este beneficio económico, que busca contribuir con los gastos de desplazamiento desde las zonas de residencia hasta el sitio de trabajo y viceversa. Sin embargo ¿Cómo se adapta este beneficio a las diferentes situaciones laborales? En este artículo le explicamos cuándo corresponde este pago y en qué casos puede reducirse o suspenderse.

¿Se paga el auxilio de transporte durante incapacidades, vacaciones o licencias?

El auxilio de transporte tiene como finalidad cubrir el costo del desplazamiento del trabajador hacia su lugar de trabajo. Por esta razón, cuando el empleado no debe desplazarse, el empleador puede descontar el valor correspondiente a los días en los que no hubo presentación de las actividades laborales. Esto ocurre:

Durante incapacidades médicas .

. Vacaciones .

. Licencias remuneradas o no remuneradas.

remuneradas o no remuneradas. Permisos o cualquier otra situación en la que el empleador no asiste a sus labores.

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¿Cuántos días se paga el auxilio de transporte?

El auxilio de transporte se reconoce únicamente por los días efectivamente laborados. Esto significa que el pago depende del número de jornadas en las que el trabajador asistió a prestar sus servicios.

En consecuencia, si durante el mes existen días no laborados por alguna causa que no genere el derecho al auxilio de transporte, este beneficio podrá liquidarse de manera proporcional. No obstante, esta regla no aplica para los días festivos, ya que, por ley los descansos obligatorios remunerados se pagan como si fueran días efectivamente laborados.

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¿Cómo se paga el auxilio de transporte cuando se trabaja medio tiempo?

La jornada laboral no modifica el derecho al auxilio de transporte. Un trabajador que cumple media jornada y otro que trabaja tiempo completo deben desplazarse hasta el lugar de trabajo, por lo que, sí cumple los requisitos establecidos por la ley, ambos tienen derecho al pago completo del auxilio.

Dado que lo relevante no es el número de horas trabajadas, sino la necesidad de movilizarse para cumplir la jornada laboral.

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Salario mínimo 2026 Colombia y auxilio de transporte: ¿Qué relación tienen?

El auxilio de transporte es un beneficio económico que se ajusta cada año junto con el salario mínimo. No obstante, no todos los trabajadores tienen derecho a recibirlo. De acuerdo con la legislación laboral colombiana, este auxilio no se les reconoce a quienes:

Reciben más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a $3.501.810 COP en 2026).

mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a COP en 2026). Cuentan con un servicio de transporte proporcionado por el empleador para desplazarse hacia y desde el lugar de trabajo.

para desplazarse hacia y desde el lugar de trabajo. Disponga de alojamiento o estadía proporcionada por el empleador en el lugar donde prestan sus servicios, de manera que no deban asumir gastos de movilización.

En estos casos, la razón es la misma; el beneficio tiene como finalidad compensar los gastos de transporte que asume el trabajador para cumplir con su jornada laboral. Si esos costos no existen o el empleado supera el límite salarial establecido por la ley, no procede el reconocimiento del auxilio.

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