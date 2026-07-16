Horóscopo del profesor Salomón HOY 16 de julio 2026: Tauro y Acuario tendrán estabilidad económica

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves 16 de julio, en donde los signos del zodiaco como Tauro y Acuario presentarán un ascenso económico que ayudará a solventar múltiples situaciones que se presentaban en la vida.

Las personas que nacen bajo el número 16 cuentan con la bendición de la virgen del Carmen, dado que al sumar 1 y 6 da como resultado 7, el cual es el número de Dios, según el profesor Salomón. Adicionalmente, se caracterizan por ser personas destinadas a hacer una misión clara en la tierra, que constantemente cuentan con una protección espiritual y cuentan con un gran corazón.

El profesor Salomón recomienda encender una vela blanca, ofreciéndola a la virgen del Carmen recitando la frase: “Virgen del Carmen, intercede por mí en este nuevo año que comienza”. Ofreciéndola para que esos proyectos que tiene en mente se logren cumplir.

Recomendaciones del día de HOY jueves 16 de julio:

Para hoy, el color es el café o beige.

El número, 7098.

La fruta para comer: uvas.

Finalmente, la luna se mantiene como luna nueva. Lo que traerá nuevos proyectos, nuevos cambios y oportunidades. Por último, el experto en la lectura del tarot recomienda dictar la frase: “Virgen del Carmen, te quiero y te adoro porque tu sacas a las almas del purgatorio”, esto con la intención de pedir por el alma de un ser querido fallecido.

Horóscopo y tarot del día de HOY 16 de julio:

Aries

De acuerdo a las cartas del tarot, los nacidos en esta fecha les demostrarán a las personas que no confiaban en los proyectos que se estaban llevando a cabo, que si se podía lograr y que es capaz de superar cualquier obstáculo y adversidad. Adicionalmente, aquel vicio que no deja avanzar en la vida, hay que soltarlo; dado que esto puede ser perjudicial a largo plazo.

Número: 5388.

Tauro

¡La parte económica está en ascenso! Los nacidos bajo este signo zodiacal, según las cartas, tendrán un nuevo ingreso económico, le pagarán una deuda, le saldrá un nuevo negocio, etc. Sin embargo, es hora de ahorrar e invertir, dado que en un futuro puede que se presente una situación de escases por lo que es importante tener una reserva financiera.

Número: 9470.

Géminis

Serán épocas de mucho trabajo, que traerán consigo prosperidad y estabilidad económica y laboral que tanto estaba buscando. Después de esto, es hora de autocomplacerse haciendo aquella compra que se tenía pensada desde hace mucho tiempo, pero no se había concretado. Adicionalmente, si se busca cambiar la vivienda donde se encuentra, el tarot indica que es el momento para hacerlo.

Número: 0123.

Cáncer

¡No hay que apegarse a nada ni a nadie! Los astros indican que no hay que insistir en mantener aquella relación sentimental o personal que no es beneficiosa, dado que no le permitirá seguir avanzando en su vida. Adicionalmente, un dinero que estuvo buscando con mucha insistencia, por fin se hará presente y será beneficioso para la vida. Por último, el profesor Salomón recomienda pedir al universo dinero, no desde la necesidad si no desde el merecimiento, recitando la frase: “Yo merezco la prosperidad y abundancia, porque soy un hijo de Dios”.

Número: 2778.

Leo

¡Es hora de cuidar a las personas mayores! Si se cuenta con algún tipo de adulto mayor de forma cercana, ya sea familiar o allegado, las cartas indican que es momento de prestarles atención a su salud y estar atento a todo lo que necesiten. Adicionalmente no hay que estresarse si aquel proyecto no salió como se tenía pensando, por el contrario, hay que buscar alternativas que ayuden a alcanzar las metas propuestas.

Número: 3926.

Virgo

¡No hay que tensionarse en la vida! Si se presenta una situación que no sale como se esperaba en un principio, se deberá tener paciencia y guardar la calma para que fluyan mejorar las cosas y se logre esos objetivos planteados. Adicionalmente, las cartas recomiendas controlar las emociones, no tomar decisiones mientras presenta momentos de furia porque podrían tener consecuencias en el futuro.

Número: 1577.

Libra

¡Hay que cuidarse de enemigos ocultos! Habrá personas que buscan un estancamiento para las personas nacidas en este signo, por eso lo importante es mantenerse protegido de energías que puedan ser perjudiciales. Así mismo, aquellas oportunidades laborales que se presenten, hay que aceptarlas, dado que pueden traer consigo buenas cosas para la vida. Si se tienen planeadas reformas en el hogar, las cartas indican que es momento de ejecutarlas.

Número: 2511.

Escorpio

¡Habrá justicia! En caso de presentarse un procedimiento relacionado con demandas, tutelas, herencia, papeles, pensión todo saldrá a favor. Adicionalmente, la carta del éxito indica que todo emprendimiento o negocio con el que cuente le traerá beneficios, así mismo con viajes que haga muy pronto, el zodiaco indica que las cosas saldrán bien.

Número: 6888.

Sagitario

¡No hay que impacientarse! Las cartas indican que, si no salen proyectos de una forma inmediata, hay que mantener la cordura; dado que si las cosas salen ‘A la carrera’ estas no traerán estabilidad, que al final es lo que se intenta conseguir. Si se presentan peleas y disgustos en temas relacionados con el amor y no es la primera vez que pasa, hay que saber soltar, dado que este escenario puede arrastrar consecuencias a futuro.

Número: 1850.

Capricornio

Para los nacidos en este signo zodiacal, el tarot indica que hay que seguir manteniendo el buen rendimiento laboral, dado que, gracias a esto, se puede presentar un ascenso o cambio que será beneficioso para el futuro. Si se presenta una situación que genera algún tipo de duda, hay que dejarse guiar por la intuición o “sexto sentido” que lo ayudará a tomar la mejor de las decisiones.

Número: 3540.

Acuario

¡Habrá estabilidad económica! De acuerdo a las cartas del tarot, se indica que las personas del signo acuario tendrán ascensos laborales o proyectos que les traerá dinero que ayudará a la solidez en la vida. Llegarán personas que ayudarán a que aquellos proyectos en mente se logren cumplir y si se presentan alianzas o sociedades para dichos negocios, es momento de aceptarlos, según el zodiaco.

Número: 0262.

Piscis

¡Hay que buscar la felicidad con la familia! Las cartas recomiendan que, si se encuentra triste y quiere hallar la felicidad, debe buscarla con sus seres queridos, ya sean hermanos, primos, papás, tíos; dado que posiblemente ahí pueda encontrar lo que tanto se quería obtener. Adicionalmente, en caso de querer estar buscando una mejor oportunidad laboral, esta se le dará y traerá consigo felicidad y estabilidad económica.

Número: 8709.

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