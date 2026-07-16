¿Cómo está funcionando el Metro de Medellín en este momento?: Lista de estaciones fuera de servicio

Medellín, Antioquia

La Línea A del Metro de Medellín opera desde primeras horas de este miércoles únicamente entre las estaciones Niquía y Poblado, debido a un inconveniente técnico en la catenaria, el sistema que suministra la energía eléctrica a los trenes.

La empresa informó que la novedad fue detectada hacia las 6:10 de la mañana y que personal técnico trabaja en la atención de la falla para restablecer el servicio completo. Hasta el momento no se ha establecido un tiempo estimado para la normalización de la operación.

“Por un inconveniente técnico relacionado con la catenaria, que es el elemento que permite el fluido eléctrico para mover los trenes, la Línea A opera entre Niquía y Poblado. Estamos evaluando la novedad para estimar el tiempo de atención y restablecimiento del servicio”, informó el Metro.

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Activan plan de continuidad con buses

Para facilitar la movilidad de los viajeros, el Metro activó el Plan de Continuidad en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, permitiendo que buses del Sistema Integrado de Transporte atiendan los desplazamientos desde las estaciones afectadas.

Los usuarios con destino hacia el sur del Valle de Aburrá pueden abordar las rutas de contingencia en el costado oriental de la estación Poblado, mientras que quienes se dirigen hacia Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas cuentan con rutas disponibles desde el costado occidental de la estación Industriales.

Las rutas habilitadas cubren destinos hacia Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

El Metro recomendó a los usuarios seguir las indicaciones del personal en las estaciones, verificar la tarifa antes de abordar los buses de contingencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras avanzan las labores para superar la emergencia.

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Lista de estaciones que están fuera de servicio:

Aguacatala

Ayurá

Envigado

Itagüí

Sabaneta

La Estrella.

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