Inadmiten a seis estadounidenses en Rionegro por presunto turismo sexual

Rionegro, Antioquia

Seis ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos por Migración Colombia cuando intentaban ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, tras determinarse que, presuntamente, pretendían realizar turismo con fines de explotación sexual.

Los extranjeros llegaron en un vuelo procedente de Miami y, durante el procedimiento de control migratorio, los oficiales realizaron entrevistas que permitieron establecer inconsistencias sobre el propósito real de su viaje.

Como parte del procedimiento, y con apoyo de la Policía Nacional, los viajeros autorizaron la revisión de sus equipajes. Allí fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar estadounidense, equivalentes a 50 dólares por paquete, que, según la información recopilada por las autoridades migratorias, serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos y otras actividades previstas durante su permanencia en Colombia.

Con este caso, Migración Colombia reportó que ya son 101 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Antioquia por presunto turismo con fines de explotación sexual con corte al 12 de julio de 2026, una cifra superior a los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025 en el departamento.

A nivel nacional, la autoridad migratoria informó que la cifra se acerca a 140 inadmisiones por esta causa en lo corrido del año, superando los más de 110 casos reportados durante todo el año anterior.

Capturado ciudadano mexicano con circular roja de Interpol

En un procedimiento independiente realizado en el mismo aeropuerto, oficiales de Migración Colombia detectaron a un ciudadano mexicano que registraba una Notificación Roja de Interpol, solicitada por Estados Unidos.

Según las autoridades, el extranjero era requerido por presuntos delitos relacionados con fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos financieros.

Tras verificar la información en los sistemas internacionales, el ciudadano fue dejado a disposición de funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) para adelantar el procedimiento correspondiente.