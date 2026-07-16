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16 jul 2026 Actualizado 20:01

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Política

“Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima”: Presidente Petro

El mandatario Gustavo Petro rechazó la propuesta que plantea el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Mucho ha rechazo por parte del mandatario Gustavo Petro ha generado la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien prevé abrir una embajada en Jerusalén como parte de su plan de reanudar y estrechar lazos con Israel.

Para el presidente Petro, "mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo".

“Cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse”, señaló.

Añadió que Colombia, debe respetar el tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de los EE.UU. y Egipto.

“Nuestra constitución ordena la libertad de cultos y creencias y un política exterior centrada en la paz”, señaló.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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