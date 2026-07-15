Colombia e Israel retomarán relaciones el 7 de agosto: cambios en visado, diplomacia y Embajada

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel , Gideon Sa'ar, confirmó la normalización de relaciones entre ambas naciones cuando Abelardo de la Espriella tome posesión. (Foto: Cortesía Gideon Sa'ar)

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, se reunió con el entrante canciller colombiano, Omar Bula, en Washington, en medio de la visita de una delegación del entrante gobierno colombiano a la capital estadounidense.

Sa’ar confirmó que en la conversación revisaron “un mapa de ruta detallado para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países, inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella el 7 de agosto”.

El ministro adelantó que, como parte de la normalización en las relaciones, se tomarán una serie de decisiones el 7 de agosto como:

Nombramiento inmediato de embajadores entre ambos países.

Colombia abrirá una embajada en Jerusalén

Se cancelará la necesidad de visas entre ambos países.

“Colombia fue una de las grandes amigas de Israel y esta amistad será, muy pronto, más fuerte que nunca. ¡Trabajaremos juntos para promover y fortalecer esta alianza!“, cerró Sa’ar en un mensaje publicado en redes sociales.

Dos años sin relaciones

A través de un comunicado emitido a las 12:00 am del 2 de mayo de 2024, la Cancillería de Colombia oficializó la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

“Colombia tampoco puede ser indiferente al enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa, por lo cual el presidente Gustavo Petro ha anunciado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel a partir del 2 de mayo”, dice el pronunciamiento.

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En el documento explican que la decisión se dirige exclusivamente a la relación israelí y nunca sobre el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, “ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán”.

Conversaciones en marcha

El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, el 2 de julio.

Entre los temas conversados se incluyó la relación bilateral y el fortalecimiento en los “los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”.

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Según aseguraron en un comunicado oficial, “el nuevo gobierno de la empieza a recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

Nueva etapa bilateral

El mandatario entrante también ha tenido conversaciones con el canciller israelí y ha resaltado que Colombia restaurará y fortalecerá su vínculo con Israel “como nunca antes”, y aseguró que ese país podrá contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme.

Según De la Espriella, la nueva etapa se basará en: