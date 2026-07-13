Petro ordenó que ningún establecimiento militar sea usado para posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro ordenó que ningún establecimiento militar o policial sea utilizado para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que, hasta el momento en que el mandatario electo preste juramento, él continúa siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares y, por tanto, mantiene la autoridad sobre las instalaciones castrenses.

“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo”, afirmó Petro.

Con ese argumento, anunció la instrucción de que ninguna instalación militar sea utilizada para actos relacionados con la posesión presidencial.

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“Luego, en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, señaló.

El mandatario agregó que la transmisión del mando presidencial debe realizarse conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. En ese sentido, recordó que el nuevo presidente adquiere formalmente esa investidura al posesionarse ante el Congreso de la República en sesión plenaria.

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“La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena”, afirmó.