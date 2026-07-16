MinComercio de Petro no logró Dirección Administrativa de Cámara: repite Jhon Abiud Ramírez, de La U

Cámara de Representantes, Jhon Abiud Ramírez y Diana Marcela Morales. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Facebook Jhon Abiud Ramírez / (Colprensa - Cristian Bayona).

A tres días de la instalación de un nuevo Congreso sigue la puja de poder entre los partidos políticos para quedarse con las mesas directivas de Senado y Cámara. Pese a que la saliente ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, buscaba ser elegida directora administrativa de la Cámara, las nuevas cuentas la dejan por fuera de esa ecuación.

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Morales, quien antes de llegar al Gobierno Petro era secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara, ha sido cuota del Partido Liberal y, ante su inminente salida del Ejecutivo, esperaba que esa colectividad la incluyera en el mapa de cargos administrativos que hacen parte de la repartición.

Sin embargo, las nuevas alianzas están moviendo fichas que cambian los planes iniciales y ahora la Dirección Administrativa, que hasta hace pocos días les correspondería a los liberales, seguirá en manos de La U, lo que garantizaría la reelección de John Abiud Ramírez.

Las polémicas detrás del candidato de La U

Capítulo aparte merece el actual director y candidato a reelegirse, John Abiud Ramírez. Se trata de un exalcalde de Girón que ha sido salpicado en varios escándalos.

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Conforme a información que ha publicado Caracol Radio, Girón es, desde hace tiempo, el fortín político de Ramírez, un personaje que creció en la esfera nacional de la mano del Clan Aguilar de Santander. Llegó a esta Alcaldía por la Coalición ‘Somos Girón’, integrada por el Partido de la U, el Conservador, el Liberal, la Alianza Verde, AICO y MAIS.

También tuvo la bendición de Carlos Ramón González, exfuncionario del Gobierno Petro que se voló a Nicaragua alegando persecución política mientras la Fiscalía lo requiere en Colombia por ser el presunto cerebro del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Justamente, la UNGRD realizó algunos giros que están siendo investigados y que habrían tenido a la sombra al señor Ramírez.

Pese a todas esas polémicas, La U insistirá en que sea él su candidato para mantener el poder de la Dirección Administrativa, una atractiva oficina que se encarga de ordenar el gasto y administrar los recursos humanos, financieros y técnicos de toda la corporación.

Si todo se concreta, el próximo 20 de julio el cuestionado director asegurara su puesto por al menos dos años más mientras la justicia decide su inocencia o culpabilidad.