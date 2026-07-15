Estos serían los nombramientos de embajador en España y ante la Unión Europea de De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella tendría listas dos de las designaciones diplomáticas más relevantes de su administración. Se trata de las embajadas de España y de la Unión Europea, consideradas estratégicas para la política exterior colombiana.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el exsenador Carlos Felipe Mejía sería designado como el nuevo embajador de Colombia en España. Esta representación diplomática es una de las más importantes del servicio exterior colombiano.

El segundo nombramiento corresponde a la misión diplomática de Colombia ante la Unión Europea, con sede en Bruselas.

La persona elegida sería Juan Gonzalo Ospina, conocido en Europa como Juango Ospina, abogado penalista con amplia trayectoria profesional en España.

¿Quién es Carlos Felipe Mejía?

Carlos Felipe Mejía fue senador por el Centro Democrático y durante varios años fue uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras su salida del partido, participó en la creación del movimiento Defensores de la Patria, del que es cofundador y coordinador nacional. Su trayectoria política ha estado ligada principalmente a temas de seguridad, defensa y control político.

Juan Gonzalo Ospina sería el embajador ante la Unión Europea de Bruselas

Ospina cuenta con nacionalidad española, es hijo de padre colombiano y madre andaluza, condición que le ha permitido desarrollar gran parte de su carrera en territorio europeo, donde ha construido reconocimiento en el ámbito jurídico.

Además de su experiencia como abogado penalista, Juan Gonzalo Ospina tiene una estrecha relación con Colombia por su origen familiar y también por su historia política.

Es bisnieto del expresidente colombiano Mariano Ospina Pérez, quien gobernó el país entre 1946 y 1950.