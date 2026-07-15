Línea J del Metrocable estará fuera de servicio una semana por trabajos de mantenimiento

Medellín, Antioquia

La Línea J del Metrocable, la cual cubre San Javier - La Aurora, no prestará servicio al público desde este jueves 16 de julio hasta el próximo miércoles 22 de julio de 2026, debido a los trabajos de mantenimiento mayor programados dentro del plan anual de la empresa.

Según informaron desde el Metro de Medellín, la suspensión obedece a la ejecución de mantenimientos mayores; intervenciones que requieren detener completamente el sistema para realizar trabajos profundos en componentes críticos como motores, reductores, cable portador-tractor y volantes.

“Estas actividades demandan tiempo extendido, recursos especializados y personal técnico proveniente del exterior, por lo que son programadas con antelación”, dijo Pedro Buitrago, jefe de Cables Aéreos del Metro.

Estos trabajos incluyen una inspección general del sistema mediante pruebas dinámicas y estáticas, que verifican el cumplimiento de normas técnicas internacionales de seguridad, confiabilidad y disponibilidad. La inspección es realizada por especialistas europeos que validan el funcionamiento bajo estándares del continente.

Según el cronograma de la empresa, en julio se iniciarán los mantenimientos mayores en las líneas J, H y M. Durante el segundo semestre se ejecutarán los correspondientes a las líneas K, P y L.

Ante las afectaciones que estos trabajos puedan ocasionar a los usuarios, desde la entidad entregaron información sobre las opciones de integración:

Conducciones Palenque Robledal

Ruta 250i La Huerta - Moravia (integración en estación Universidad) y Ruta 250i Pajarito - Aurora (integración en estación Floresta)

Rápido San Cristóbal: Ruta 255-5i Parque de San Cristóbal (integración en estación Estadio) y Ruta 255-6i Nuevo Occidente (integración en estación Estadio)

La empresa recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales de información para actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.