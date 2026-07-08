Proyecto de nuevos trenes del Metro de Medellín alcanza el 30 % de ejecución

Ensamblaje de los trenes nuevos que tendrá el Metro de Medellín. Foto: Cortesía Metro de Medellín

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín continúa avanzando en el proyecto de ensamblaje de los nuevos trenes. El proyecto de adquisición de estos trenes alcanzó el 30 % de ejecución. Desde la entidad se ha resaltado que la salida desde México de la primera “caja” o estructura principal de un vagón, que pronto llegará al país para su ensamblaje en los talleres de Bello, representa un importante progreso.

De forma paralela, en México se encuentra en etapa avanzada el ensamblaje del tren prototipo. Este será el primer tren completo que se construya y servirá para validar toda la línea de ensamblaje que posteriormente se replicará en los talleres del Metro de Medellín, en Bello.

“El proyecto de ampliación de capacidad avanza con la compra de 13 nuevos trenes, lo que incrementará la flota en aproximadamente un 20 %. El ensamblaje del tren prototipo se realiza en Ciudad de México, mientras que los otros 12 trenes se ensamblarán en Colombia, utilizando materiales provenientes de varios países y también componentes locales”, informó Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro de Medellín.

El prototipo también permitirá confirmar que se cumplen todos los estándares internacionales y los requisitos técnicos del sistema, detectar posibles ajustes a tiempo y reducir riesgos antes de comenzar la producción en serie de los otros 12 trenes que completarán la flota hasta los 39 vagones.

Con ellos, la capacidad del sistema aumentará en un 20 %, y los tiempos de espera en las estaciones se reducirán en promedio de 3 minutos a 2 minutos y 20 segundos, mejorando notablemente la calidad del servicio para los usuarios.

Según el cronograma, durante este año continuarán los trabajos de fabricación y ensamblaje, y se espera que los nuevos trenes entren en operación en 2027.

El proyecto representa una inversión superior a los 515.000 millones de pesos, financiada entre el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín.