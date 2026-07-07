Medellín abre inscripciones para la tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil

Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha la tercera convocatoria del programa Tiquete Metro Estudiantil, una iniciativa diseñada bajo la modalidad de Perfil Estudiantil. Este beneficio está dirigido especialmente a los jóvenes adscritos a los programas de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero en la capital antioqueña.

El propósito central de esta estrategia institucional es respaldar la permanencia de los jóvenes en las aulas de clase. Con esto, la administración municipal busca asegurar que la falta de recursos económicos para el transporte público no se convierta en un freno para los procesos formativos de la juventud local.

Tarifas y cobertura del beneficio de transporte

Para este tercer periodo, los estudiantes que resulten elegidos en el proceso disfrutarán de una tarifa preferencial fija de $1.600 por cada trayecto. El subsidio contempla un límite de hasta 60 viajes mensuales y ofrece total libertad de horarios para los desplazamientos hacia los centros de estudio.

Esta etapa forma parte de una meta global del programa, la cual proyecta la asignación de 50.000 cupos distribuidos a lo largo de cuatro fases. Las autoridades recordaron que este incentivo es de carácter personal e intransferible, por lo que su uso indebido generará penalizaciones automáticas.

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Requisitos para postularse al subsidio

Los aspirantes interesados en acceder al beneficio deben cumplir con una serie de condiciones socioeconómicas y de ubicación. Entre los requisitos obligatorios se encuentra residir en una vivienda de estratos 1, 2 o 3, y que el domicilio esté ubicado a una distancia superior a un kilómetro de la respectiva institución educativa.

En cuanto a las edades, la convocatoria está abierta para estudiantes de entre 10 y 28 años. No obstante, se aclaró que esta restricción de edad no aplicará para aquellas personas que cuenten con una discapacidad debidamente certificada. Asimismo, quienes recibieron el tiquete en la primera fase y deseen mantenerlo deberán realizar nuevamente el trámite de renovación.

Plazos y canales oficiales de inscripción

El proceso de registro para los beneficiarios de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero se gestionará de manera virtual y exclusiva a través del sitio web oficial: sapiencia.gov.co. Por su parte, el resto de la población estudiantil de la ciudad que no pertenezca a dichos fondos deberá tramitar el subsidio directamente con sus respectivas instituciones de educación superior.

El plazo máximo para completar el formulario de postulación en la plataforma digital vence el próximo 27 de julio a mediodía (12:00 p. m.). Con la ejecución de esta tercera fase, Medellín continúa consolidando su apuesta por la inclusión social y la reducción de la deserción universitaria en la región.