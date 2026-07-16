Puerto Antioquia realiza la primera exportación de café colombiano desde Urabá

Se abre un nuevo corredor logístico para el café colombiano

Distrito de Turbo, Antioquia

Puerto Antioquia realizó este jueves la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño, un hecho que marca el inicio de una nueva ruta logística para el principal producto de exportación agrícola del país. El despacho se realizó en conjunto con la naviera Maersk Line, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autorizara a la terminal como lugar habilitado para exportar café.

La habilitación fue otorgada mediante la Resolución 7995 del 4 de junio de 2026, después de que la terminal superara el proceso de evaluación técnica adelantado por la Federación Nacional de Cafeteros.

“Con gran orgullo y alegría queremos contarles que el pasado 4 de junio recibimos por parte de la DIAN nuestra autorización y resolución para Puerto Antioquia como lugar de exportación del mejor café del mundo, el café colombiano. Desde ese día hemos trabajado incansablemente para hoy recibir los primeros tractocamiones con café verde de la Federación Nacional de Cafeteros”, afirmó la vicepresidenta Comercial de Puerto Antioquia, Ginna Castro.

La directiva agregó que este primer envío marca el comienzo de una nueva etapa para las exportaciones cafeteras desde Urabá y destacó que la cercanía del puerto con los principales centros de producción permitirá hacer más competitiva la cadena logística del café colombiano.

Infraestructura especializada para el grano

Para atender este tipo de operaciones, Puerto Antioquia dispone de una bodega especializada con capacidad para almacenar hasta 18.000 sacos de café, equivalentes a cerca de 1.260 toneladas, distribuidas en 57 lotes que permiten mantener la trazabilidad y segregación de cada carga.

La terminal está preparada para exportar café verde en sacos de 70 kilogramos, Big Bags y carga a granel, tanto en contenedores completos como consolidados. Además, cuenta con laboratorio de calidad operado por Almacafé, oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros, servicios de etiquetado, marcación, fumigación y conversión de sacos, así como sistemas de monitoreo permanente de temperatura y humedad, circuito cerrado de televisión, escáner para contenedores y acompañamiento de la Policía Antinarcóticos.

Federación destaca nuevas alternativas para los exportadores

El inspector cafetero de la Federación Nacional de Cafeteros, Silvio Bedoya Flores, explicó que la habilitación fue el resultado de un proceso técnico que tomó cerca de dos años.

“Para el sector cafetero y para el sistema exportador del país, contar con un nuevo puerto habilitado significa más competitividad, una mayor oferta de servicios logísticos y nuevas alternativas para llevar el café colombiano a los mercados internacionales”, señaló.

Maersk resalta la conectividad

Por su parte, el Head of Commercial de Maersk para Centroamérica, la Región Andina y el Caribe, Jesús Tiburcio, aseguró que esta primera exportación fortalece la conectividad internacional del país.

“Acercar la carga al puerto hace más eficiente la cadena logística, ofrece a los exportadores un servicio más competitivo y confiable, y contribuye a que el café colombiano llegue a más destinos en el mundo”, indicó.