¿En qué casos NO aplica el subsidio de transporte para trabajadores? Esto dice la ley

Los empleados colombianos y extranjeros que se encuentren regidos bajo un contrato con todas las prestaciones sociales tienen derecho al auxilio de transporte, “una prestación a favor de los empleados (…) cuya finalidad es la de ayudarlos con gastos del transporte desde la casa al sitio de trabajo”, explica el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Asimismo, para determinar el valor que se pagará quincenal o mensual, las compañías tendrán que tener en cuenta lo establecido por el Gobierno Nacional, quien cada año ajusta este monto junto con el salario mínimo mensual legal vigente.

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A pesar de que es una gran ayuda para el bolsillo colombiano, la norma menciona que no todo el mundo tiene derecho a recibirlo por tres factores importantes, entre ellos, la cantidad de salario que se recibe mensualmente.

¿Quiénes no reciben el auxilio de transporte?

De acuerdo con función pública, son causales de no recibir el auxilio de transporte los siguientes:

Si recibe más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes ($3′501.810)

mensuales vigentes ($3′501.810) Si la entidad proporciona transporte

Si el empleado está de vacaciones, en licencia o suspendido en sus funciones.

Asimismo, existe la sentencia SL2169 de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, que señala que tampoco reciben este tipo de subsidio el empleado que cuente con opción de estadía, como es el caso de algunos hoteles.

Finalmente, el decreto 1470 de 2025 afirma que el empleado que tenga modalidad teletrabajo o remoto tampoco podrá ser beneficiario del subsidio de transporte.

¿De cuánto es el subsidio de transporte 2026?

El presidente Gustavo Petro, el pasado 29 de diciembre de 2025, dio a fijó el salario mínimo para el año 2026 en $1’750.905 pesos, adicionando un auxilio de transporte de $249.095.

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Es decir que el salario mínimo en su totalidad se estableció en $2′000.000 pesos.

¿En qué caso sí recibiría auxilio de transporte?

El auxilio de transporte lo recibirán quienes devenguen hasta dos salarios mínimos legales vigentes. “Cuando el total devengado supera los dos salarios mínimos se debe pagar el auxilio de transporte solo si el exceso de dos salarios mínimos obedece al pago de horas extras, trabajo dominical o trabajo festivo”, sugiere el Ministerio de Justicia.

Ahora, hay otros casos que describe esta misma cartera en su página web.

No contar con servicio de transporte suministrado por el empleador.

Que usted tenga la necesidad de utilizar servicio público de transporte para llegar a su lugar de trabajo.

Adicionalmente, explica la Función Pública que este auxilio de transporte “se pagará únicamente en los días en que el trabajador preste sus servicios al respectivo patrono, y cubrirá el número de viajes que tuviere que hacer para ir al lugar de trabajo y retirarse de él, según el horario de trabajo”.