Cuánto gastará en transporte al mes si usa Transmilenio todos los días ida y vuelta: Calculamos

Con el inicio del año llega el ajuste en el costo de vida. Mientras los colombianos celebran el histórico aumento del salario mínimo a $2.000.000 (sumando sueldo básico y auxilio de transporte), en Bogotá la atención se centra en el decreto que fijaría el pasaje de TransMilenio y SITP en $3.550 pesos.

Muchos trabajadores se preguntan: ¿Realmente compensa el aumento del sueldo con lo que subirá el transporte? En este artículo sacamos la calculadora para proyectar su gasto mensual según su jornada laboral y le contamos si el nuevo auxilio de transporte será suficiente.

Los datos clave para 2026

Para estas cuentas, utilizamos las cifras oficiales decretadas por el Gobierno Nacional y el proyecto de tarifa del Distrito:

Nuevo Auxilio de Transporte (2026): $249.095 (Subió un 24.5%).

$249.095 (Subió un 24.5%). Tarifa Proyectada TransMilenio/SITP: $3.550 por trayecto.

$3.550 por trayecto. Costo diario (Ida y Vuelta): $7.100.

¿Cuánto le costará el mes según su horario?

No es lo mismo trabajar de lunes a viernes que tener turnos rotativos. Aquí le presentamos tres escenarios reales:

1. Horario de Oficina (lunes a viernes)

Para quien trabaja en jornada administrativa y descansa fines de semana (promedio de 20 a 22 días hábiles al mes).

Gasto Mensual: Entre $142.000 y $156.200 .

Entre y . ¿Le alcanza el auxilio? SÍ. Le sobrarían aproximadamente $92.895 del auxilio de transporte, que podrían destinarse a otros gastos o transbordos no cubiertos.

2. Jornada Comercial (lunes a sábado)

La realidad de la mayoría de trabajadores en comercio y servicios (promedio de 24 a 26 días al mes).

Gasto Mensual: Entre $170.400 y $184.600 .

Entre y . ¿Le alcanza el auxilio? SÍ. A diferencia de años anteriores, donde el margen era mínimo, en 2026 el auxilio cubriría la totalidad de los pasajes, dejando un saldo a favor de unos $64.495.

3. Trabajo Domingo a Domingo

Para guardas de seguridad, personal de salud o servicios generales que laboran los 30 días del mes (teniendo en cuenta desplazamientos diarios incluso en festivos).

Gasto Mensual (30 días): $213.000 .

. ¿Le alcanza el auxilio? SÍ. Este es el dato sorprendente del 2026. Debido al fuerte incremento del auxilio de transporte ($249.095), por primera vez en mucho tiempo, el subsidio alcanza para cubrir teóricamente los 60 viajes del mes, sobrando incluso $36.095.

Un respiro para el bolsillo (si personaliza la tarjeta)

Aunque el pasaje suba a $3.550, el aumento proporcionalmente mayor del Auxilio de Transporte ($249.095) blinda el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos frente a los gastos de movilidad.

