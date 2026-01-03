Cuánto gastará en transporte al mes si usa Transmilenio todos los días ida y vuelta: Calculamos
Teniendo en cuenta el reajuste salarial para 2026 y el nuevo precio del pasaje de Transmilenio, le contamos cuánto gastaría cada mes para trasladarse por Bogotá.
Con el inicio del año llega el ajuste en el costo de vida. Mientras los colombianos celebran el histórico aumento del salario mínimo a $2.000.000 (sumando sueldo básico y auxilio de transporte), en Bogotá la atención se centra en el decreto que fijaría el pasaje de TransMilenio y SITP en $3.550 pesos.
Muchos trabajadores se preguntan: ¿Realmente compensa el aumento del sueldo con lo que subirá el transporte? En este artículo sacamos la calculadora para proyectar su gasto mensual según su jornada laboral y le contamos si el nuevo auxilio de transporte será suficiente.
Los datos clave para 2026
Para estas cuentas, utilizamos las cifras oficiales decretadas por el Gobierno Nacional y el proyecto de tarifa del Distrito:
- Nuevo Auxilio de Transporte (2026): $249.095 (Subió un 24.5%).
- Tarifa Proyectada TransMilenio/SITP: $3.550 por trayecto.
- Costo diario (Ida y Vuelta): $7.100.
¿Cuánto le costará el mes según su horario?
No es lo mismo trabajar de lunes a viernes que tener turnos rotativos. Aquí le presentamos tres escenarios reales:
1. Horario de Oficina (lunes a viernes)
Para quien trabaja en jornada administrativa y descansa fines de semana (promedio de 20 a 22 días hábiles al mes).
- Gasto Mensual: Entre $142.000 y $156.200.
- ¿Le alcanza el auxilio? SÍ. Le sobrarían aproximadamente $92.895 del auxilio de transporte, que podrían destinarse a otros gastos o transbordos no cubiertos.
2. Jornada Comercial (lunes a sábado)
La realidad de la mayoría de trabajadores en comercio y servicios (promedio de 24 a 26 días al mes).
- Gasto Mensual: Entre $170.400 y $184.600.
- ¿Le alcanza el auxilio? SÍ. A diferencia de años anteriores, donde el margen era mínimo, en 2026 el auxilio cubriría la totalidad de los pasajes, dejando un saldo a favor de unos $64.495.
3. Trabajo Domingo a Domingo
Para guardas de seguridad, personal de salud o servicios generales que laboran los 30 días del mes (teniendo en cuenta desplazamientos diarios incluso en festivos).
- Gasto Mensual (30 días): $213.000.
- ¿Le alcanza el auxilio? SÍ. Este es el dato sorprendente del 2026. Debido al fuerte incremento del auxilio de transporte ($249.095), por primera vez en mucho tiempo, el subsidio alcanza para cubrir teóricamente los 60 viajes del mes, sobrando incluso $36.095.
Un respiro para el bolsillo (si personaliza la tarjeta)
Aunque el pasaje suba a $3.550, el aumento proporcionalmente mayor del Auxilio de Transporte ($249.095) blinda el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos frente a los gastos de movilidad.
Recomendación de experto: Para que estas cuentas le cuadren, es indispensable tener la tarjeta TuLlave personalizada. Recuerde que esto le da acceso a:
- Transbordos: De $0 a $200 pesos en una ventana de 110 minutos (vital si usa SITP y Troncal).
- Viajes a crédito: Dos pasajes prestados si se queda sin saldo.
- Recuperación de saldo: En caso de pérdida de la tarjeta.