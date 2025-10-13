Cuándo se tiene derecho al auxilio de transporte: Requisitos explicados por Ministerio de Transporte. Imagen vía Getty Images / Andrzej Rostek

El auxilio de transporte es un derecho esencial para muchos trabajadores colombianos que dependen del transporte público para desplazarse al decreto. A través del Decreto 1573 de 2024, el Gobierno Nacional fijó el monto para 2025 en $200.000 mensuales para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.

No obstante, su acceso está condicionado a varias condiciones como salario, necesidad de transporte, prestación de servicios, no tener transporte gratuito ofrecido por el empleador, entre otras.

Ante la pregunta de muchos trabajadores sobre si cumplen los requisitos para acceder a este beneficio, a continuación le explicamos de forma detallada cómo funciona este auxilio y los cambios que trae según la normativa vigente en 2025:

Normativa vigente

Aunque la figura del auxilio de transporte está prevista desde la Ley 15 de 1959 y reglamentada en el Decreto 1258 de 1959 que establece condiciones como que el trabajador devengue hasta cierto salario máximo y que viva a distancia suficiente del lugar de trabajo, este auxilio se incremente cada año, usualmente con el ajuste del salario mínimo en diciembre.

Su monto es automático, ni indexado por una fórmula fija, pues es el Gobierno lo fija por decreto cada fin de año. Por ejemplo, para este 2025, el auxilio fue fijado con un aumento del 23,46 % respecto al 2024 (cuando era $162.000).

En algunas ocasiones su incremento suele ser mayor al del salario mínimo debido a que los costos del transporte pueden subir más que la inflación en general.

Requisitos para recibir el auxilio de transporte

Salario: el trabajador debe tener ingresos de hasta dos salarios mínimo legales vigentes (SMMLV). En 2025 esto representa 2.847.000 pesos, sin incluir el auxilio.

el trabajador debe tener ingresos de hasta dos salarios mínimo legales vigentes (SMMLV). En 2025 esto representa 2.847.000 pesos, sin incluir el auxilio. Uso de transporte público: necesidad de usar el transporte público o cualquier otro medio externo. Si el trabajador reside y trabaja en el mismo sitio, no aplica.

necesidad de usar el transporte público o cualquier otro medio externo. Si el trabajador reside y trabaja en el mismo sitio, no aplica. No recibir transporte gratuito integral: si el empleador ofrece este tipo de transporte que cubre todo el trayecto, podría estar exento de pagar el auxilio.

si el empleador ofrece este tipo de transporte que cubre todo el trayecto, podría estar exento de pagar el auxilio. Días trabajados: el auxilio se paga en los días en que el trabajador presta servicios y en proporción si no labora todo el mes.

Si el trabajador labora menos de un mes completo, se calcula de forma proporcional: valor diario = 200.000 ÷ 30 días = 6.666,67 pesos por día trabajado.

Liquidación: en la liquidación de prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones) el auxilio de transporte sí se incorpora como parte de la base de liquidación, aunque no es factor salarial.

en la liquidación de prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones) el auxilio de transporte sí se incorpora como parte de la base de liquidación, aunque no es factor salarial. En casos de mora o pago extemporáneo, el empleador debe incluir intereses sobre el auxilio no cancelado oportunamente

Casos en lo que no aplica el salario mínimo