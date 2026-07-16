Conozca las fechas para declarar Impuesto sobre la Renta en agosto 2026

Conozca si declara Impuesto sobre la Renta en agosto de 2026 (Photo by Tang Ming Tung / Getty Images) / Images By Tang Ming Tung

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que cuenta con las herramientas necesarias para que todos los ciudadanos presenten su declaración de renta de la manera más clara y sencilla para así cumplir con dicha obligación que estipula una recaudación cercana a los 6.1 billones de pesos.

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El calendario programado por la (DIAN) para el mes de agosto de 2026 corresponde a las fechas establecidas entre los días 12 y 31, siendo estas las siguientes:

Día 12 de agosto

Últimos dígitos del NIT

01 y 02

Día 13 de agosto

Últimos dígitos del NIT

03 y 04

Día 14 de agosto

Últimos dígitos del NIT

05 y 06

Día 18 de agosto

Últimos dígitos del NIT

07 y 08

Día 19 de agosto

Últimos dígitos del NIT

09 y 10

Día 20 de agosto

Últimos dígitos del NIT

11 y 12

Día 21 de agosto

Últimos dígitos del NIT

13 y 14

Día 24 de agosto

Últimos dígitos del NIT

15 y 16

Día 25 de agosto

Últimos dígitos del NIT

17 y 18

Día 26 de agosto

Últimos dígitos del NIT

19 y 20

Día 27 de agosto

Últimos dígitos del NIT

21 y 22

Día 28 de agosto

Últimos dígitos del NIT

23 y 24

Día 31 de agosto

Últimos dígitos del NIT

25 y 26

Tenga en cuenta que las fechas suministradas son el límite máximo para cumplir con esta obligación. Por esto, la DIAN recomienda no esperar hasta el último día: presente su declaración antes de la fecha límite estipulada y evite así riesgos de sanciones o recargos por imprevistos de última hora.

Impuesto sobre la Renta (Photo by krisanapong detraphiphat / Getty Images) / krisanapong detraphiphat Ampliar Impuesto sobre la Renta (Photo by krisanapong detraphiphat / Getty Images) / krisanapong detraphiphat Cerrar

¿Cómo saber si debe presentar la declaración al Impuesto sobre la Renta?

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, haya sido mayor a 4.500 unidades de valor tributario (UVT): $224.096.000.

Que, en 2025, sus ingresos brutos hayan sido iguales o mayores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, hayan sido mayores a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2025, haya sido mayor a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

Que, en 2025, el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras haya sido mayor a 1.400 UVT, es decir, $69.719.000.

¿Cómo orientarse con las ayudas y herramientas que suministra la DIAN?

Con el fin de dar cumplimiento de una manera sencilla al procedimiento de la declaración de renta, la (DIAN) habilitó el programa Ayuda Renta, que se resume en ser una herramienta que permite elaborar un borrador sobre la declaración para de esta manera dar un contexto previo a las personas que deban cumplir con esta obligación tributaria.

Ya como instructivo, se dispuso de un micrositio dentro de la página de la DIAN que contara con información de interés, tales como videos tutoriales y la programación de las capacitaciones en todo el territorio a nivel nacional.

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