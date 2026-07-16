Clasificación general Tour de Francia etapa 12: Así quedaron los colombianos tras caída de Gaviria

Tim Merlier selló su tercera victoria del Tour de Francia, en la etapa 12, marcada por una caída en los últimos metros, con llegada en plano a Chalon-sur-Saône. Luego de un recorrido de 179 kilómetros, un circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, el corredor del Soudal Quick-Step aprovechó el final en velocidad para sumar una nueva victoria de etapa.

La jornada se disputó sin grandes movimientos en el pelotón y no dejó cambios en la clasificación general. Si bien durante el día hubo múltiples intentos de fuga, el pelotón controló a cada uno de los escapados y la etapa se definió en el sprint en meta.

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Caída de Fernando Gaviria HOY

El final de la etapa estuvo marcado por una fuerte caída en la que se vio involucrado el velocista colombiano Fernando Gaviria. El corredor del Caja Rural se encontraba dentro del lote que disputaría la etapa en el sprint, pero en medio de la disputa, uno de los velocistas tocó una de sus ruedas, enviándolo al piso de inmediato.

El corredor colombiano logró cruzar la meta, con ayuda de uno de sus compañeros, y con heridas en su hombro y piernas, y generando preocupación por una posible fractura. Se espera el pronunciamiento oficial de su equipo y el parte médico que indicará si puede seguir en competencia o si deberá retirarse.

Clasificación de la etapa 12

Así quedó la clasificación de la etapa 12 tras la tercera victoria de Tim Merlier, de Soudal Quick-Step. El mejor colombiano de la jornada fue Egan Bernal, que arribó en la posición 125 a dos minutos de Merlier, pero con el mismo tiempo de los corredores de la clasificación general.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Tim Merlier Soudal Quick-Step 03h 38′ 53′' 2. Olav Kooij Decathlon CMA CGM M.T 3. Jasper Philipsen Alpecin-Premier Tech M.T 4. Biniam Girmay NSN Cycling Team M.T 5. Milan Fretin Cofidis M.T

Clasificación general del Tour de Francia

La clasificación general no tuvo grandes modificaciones tras la etapa de hoy. Tadej Pogačar vestirá el maillot amarillo una jornada más. Dentro de los colombianos, el mejor posicionado sigue siendo Egan Bernal del Netcompany INEOS, y se espera el reporte médico oficial del Caja Rural sobre el estado de Fernando Gaviria.