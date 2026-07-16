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16 jul 2026 Actualizado 16:24

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Ciclismo

Clasificación general Tour de Francia etapa 12: Así quedaron los colombianos tras caída de Gaviria

El velocista colombiano Fernando Gaviria se vio afectado por una caída a 300 metros de la meta.

Fernando Gaviria caída etapa 12 - Getty Images

Fernando Gaviria caída etapa 12 - Getty Images / Dario Belingheri

Fernando Gaviria caída etapa 12 - Getty Images
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Tim Merlier selló su tercera victoria del Tour de Francia, en la etapa 12, marcada por una caída en los últimos metros, con llegada en plano a Chalon-sur-Saône. Luego de un recorrido de 179 kilómetros, un circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, el corredor del Soudal Quick-Step aprovechó el final en velocidad para sumar una nueva victoria de etapa.

La jornada se disputó sin grandes movimientos en el pelotón y no dejó cambios en la clasificación general. Si bien durante el día hubo múltiples intentos de fuga, el pelotón controló a cada uno de los escapados y la etapa se definió en el sprint en meta.

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Caída de Fernando Gaviria HOY

El final de la etapa estuvo marcado por una fuerte caída en la que se vio involucrado el velocista colombiano Fernando Gaviria. El corredor del Caja Rural se encontraba dentro del lote que disputaría la etapa en el sprint, pero en medio de la disputa, uno de los velocistas tocó una de sus ruedas, enviándolo al piso de inmediato.

El corredor colombiano logró cruzar la meta, con ayuda de uno de sus compañeros, y con heridas en su hombro y piernas, y generando preocupación por una posible fractura. Se espera el pronunciamiento oficial de su equipo y el parte médico que indicará si puede seguir en competencia o si deberá retirarse.

Clasificación de la etapa 12

Así quedó la clasificación de la etapa 12 tras la tercera victoria de Tim Merlier, de Soudal Quick-Step. El mejor colombiano de la jornada fue Egan Bernal, que arribó en la posición 125 a dos minutos de Merlier, pero con el mismo tiempo de los corredores de la clasificación general.

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Tim MerlierSoudal Quick-Step03h 38′ 53′'
2.Olav KooijDecathlon CMA CGMM.T
3.Jasper PhilipsenAlpecin-Premier TechM.T
4.Biniam GirmayNSN Cycling TeamM.T
5.Milan FretinCofidisM.T

Clasificación general del Tour de Francia

La clasificación general no tuvo grandes modificaciones tras la etapa de hoy. Tadej Pogačar vestirá el maillot amarillo una jornada más. Dentro de los colombianos, el mejor posicionado sigue siendo Egan Bernal del Netcompany INEOS, y se espera el reporte médico oficial del Caja Rural sobre el estado de Fernando Gaviria.

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Tadej PogačarUAE Team43h 04′ 01′'
2.Jonas VingegaardTeam Visma+ 00h 03′ 36′'
3.Remco EvenepoelRed Bull - Bora Hansgrohe+ 00h 04′ 06′
11.Egan BernalINEOS+ 00h 12′ 15′'
30.Harold TejadaXDS Astana+ 00h 50′ 49′'
39.Einer RubioMovistar Team+ 01h 11′ 44′'
40.Sergio HiguitaXDS Astana+ 01h 12′ 03′'
165.Fernando GaviriaCaja Rural -Seguros RGA+ 02h 57′ 21′'

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

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