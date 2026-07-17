¡Harold Tejada segundo en la etapa 13 del Tour de Francia! Así quedó la clasificación general

El corredor huilense, Harold Tejada, quedó segundo en la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, superado por el suizo Mauro Schmid, del Jayco Alula, quien se quedó con la victoria en un photo finish tras un sprint en la línea de meta.

La etapa inició en Dole y, luego de un recorrido de más de 200 kilómetros, siendo la etapa más larga de esta edición, terminó en Belfort en un sprint entre el colombiano y el suizo que hicieron parte de la fuga durante gran parte de la jornada.

Con este resultado, Tejada logró recortar tiempo en la clasificación general y subió cuatro posiciones luego de los problemas que sufrió en las etapas de la última semana. Los otros tres corredores colombianos llegaron con el pelotón, donde se encontraba el líder, Tadej Pogacar.

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Clasificación etapa 13

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Mauro Schmid Team Jayco Alula 04h 06′ 58′' 2. Harold Tejada XDS Astana M.T 3. Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 + 00h 00′ 02′' 4. Maxim Van gils Girmay Red Bull - Bora Hansgrohe + 00h 00′ 02′' 5. Brandon Mcnulty UAE Team Emirates + 00h 00′ 02′'

Tejada llegó en solitario con Schmid a la meta, con el grupo perseguidor a menos de 10 segundos de diferencia. Si bien el colombiano atacó al suizo, el corredor del Jayco Alula cruzó la línea con una diferencia de media llanta.

Así fue la llegada en Belfort:

Clasificación general tras etapa 13

Los tres primeros lugares de la clasificación general no tuvieron cambios; el corredor del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, se mantiene como líder a 3 minutos y medio de Vingegaard y a 4 minutos de Evenepoel.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal cayó una posición, ubicándose ahora en el puesto 12 a más de 12 minutos del líder; con la gran actuación del día, Tejada recorta 4 minutos y sube cuatro posiciones en la clasificación general.