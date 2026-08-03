Juan Sebastián Molano brilló en la primera etapa del Tour de Polonia: Así le fue a los colombianos

Juan Sebastián Molano durante el embalaje de la primera etapa del Tour de Polonia. (Photo by Luc Claessen/Getty Images) / Luc Claessen

Este lunes tomó partida la edición 83 del Tour de Polonia, carrera ciclística que se extenderá hasta el próximo 9 de agosto, compuesta de siete etapas. La primera jornada contó con un recorrido de 234.2 kilómetros entre Gdynia y Kozsalin.

En una jornada llana, con un solo puerto de montaña de tercera categoría, a pocos kilómetros para el final, se terminó imponiendo en el embalaje el italiano Jonathan Milan, corredor al servicio del Lidl-Trek.

Milan, de 25 años, se impuso en el sprint definitivo al francés Paul Magnier y al británico Noah Hobbs, segundo y tercero de la jornada respectivamente, ambos con el mismo tiempo del italiano.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Juan Sebastián Molano fue protagonista en la primera etapa del Tour de Polonia, cruzando la meta en la cuarta posición, con el mismo tiempo de los tres primeros de la jornada.

La carrera cuenta en esta edición con la presencia de tres corredores del país. Además de Molano, ciclista del UAE Emirates, también están presentes Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Los dos también llegaron a la meta con el pelotón principal, Martínez terminó 68 y Buitrago, 106.

Clasificación general

Debido a algunas bonificaciones a lo largo de la fracción, la clasificación general tiene como líder al italiano Jonathan Milan con un tiempo de 5h04′01″; el polaco Kamil Malecki es segundo, a 2″, y el francés Paul Magnier, tercero, a 4″.

Juan Sebastián Molano es séptimo en la clasificación general a 10″; Juan Guillermo Martínez es 71 y Santiago Buitrago, 108, ambos también a 10″.