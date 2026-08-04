Así le fue a Nairo Quintana en la primera etapa de la Vuelta a Burgos: acá la clasificación general. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

El británico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) es el primer líder de la Vuelta a Burgos 2026, tras imponerse este martes 4 de agosto en la exigente subida final al Castillo de Burgos, donde su equipo ejecutó a la perfección la estrategia para firmar un doblete con su compatriota Ben Tulett, mientras que el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) completó el podio de la jornada.

La ronda burgalesa arrancó en Gumiel de Izan con una escapada temprana formada en el kilómetro 1 por Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA), Valentin Ferron (Cofidis) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), que llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 3 minutos y 22 segundos sobre el pelotón.

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Los cuatro fugados mantuvieron el pulso durante buena parte del recorrido y coronaron en ese orden el Alto del Aguilón, de 3ª categoría, con Aznar pasando primero por la cima por delante de Ferron, Ibáñez y Burnett.

Sin embargo, el control de los equipos de los favoritos fue reduciendo progresivamente la diferencia. Los continuos ataques en cabeza terminaron por deshacer el grupo, con Burnett siendo el primero en ceder antes de que el pelotón neutralizara definitivamente a los supervivientes a un kilómetro y medio de la llegada.

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La resolución de la etapa llegó en el empedrado previo al ascenso al Castillo. Allí probó fortuna Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma), que lanzó un valiente ataque buscando sorprender a los favoritos.El catalán abrió un pequeño hueco, pero el esfuerzo resultó excesivo en las duras rampas finales y fue absorbido cuando el Visma-Lease a Bike tomó el mando de la carrera.

La formación neerlandesa endureció el ritmo en los últimos metros y lanzó el ataque definitivo. Brennan respondió con autoridad para alzar los brazos por delante de su compañero Ben Tulett, certificando un brillante doblete para el equipo y Pithie fue el más fuerte del resto y cruzó la meta en tercera posición.

Clasificación general de la Vuelta a Burgos: asíva Nairo Quintana