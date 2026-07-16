🔴EN VIVO etapa 12 del Tour de Francia 2026: recorrido de la jornada hacia Chalon-sur-Saône
La duodécima fracción presenta un trazado ideal para los velocistas, aunque tres ascensos de cuarta categoría podrían cambiar el desarrollo de la carrera antes del esprint final.
El Tour de Francia 2026 continúa este jueves con la disputa de la etapa 12, una jornada de 179,1 kilómetros entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. Será un recorrido de perfil mayormente llano, con un desnivel acumulado cercano a los 1.412 metros, una característica que convierte esta fracción en una gran oportunidad para los especialistas en el esprint. Sin embargo, el trazado también incluye algunos puntos estratégicos que podrían provocar movimientos antes de la llegada.
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Uno de los momentos más importantes del día llegará en el kilómetro 45,5, donde estará ubicado el sprint intermedio de Decize, clave para los corredores que luchan por el maillot verde de la clasificación por puntos. Más adelante aparecerán tres ascensos de cuarta categoría: la Côte de Lanty (2 km al 3,7 %), la Côte de Cuzy (1,8 km al 4,9 %) y la Côte de Montagny-lès-Buxy (2,5 km al 3,9 %). Esta última se encuentra a solo 23 kilómetros de la meta, por lo que podría convertirse en el escenario ideal para una escapada de último momento o para poner en aprietos a los velocistas que lleguen con menos piernas.
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La salida neutralizada de la etapa está programada para las 13:40 (hora local de Francia), mientras que la llegada a Chalon-sur-Saône se espera entre las 17:30 y las 17:50, dependiendo de la velocidad media del pelotón. Todo apunta a una definición masiva, aunque el terreno ondulado de la segunda mitad del recorrido deja abierta la posibilidad de sorpresas antes del esperado esprint por la victoria.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 12:
Los atacantes han sido capturados.
Ataque por Veistroffer Baptiste (Lotto Intermarché) en pelotón .
Ataque por
Vauquelin Kévin (Netcompany INEOS) en el pelotón .
Los atacantes han sido capturados.
Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) regresa al pelotón .
Ataque de 4 ciclistas en el pelotón
Prodhomme Nicolas (Equipo Decathlon CMA CGM)
Haller Marco (Equipo de Ciclismo Tudor Pro)
Schmid Mauro (Equipo Jayco AlUla)
Asgreen Kasper (EF Education - EasyPost)
Composición del grupo 1 .
1) 78 VAN MECHELEN Vlad
2) 155 SLOCK Liam
3) 157 VEISTROFFER Baptiste
4) 177 VAN MOER Brent
5) 193 Haller Marco
Contraataque de 2 ciclistas en el pelotón.
Alaphilippe Julian (equipo ciclista profesional Tudor)
Haller Marco (Equipo de Ciclismo Tudor Pro)
Los atacantes han sido capturados.
Aceleración en el pelotón por Van Mechelen Vlad (Bahrein - Victorioso)
Múltiples ataques en el pelotón .
1) 78 VAN MECHELEN Vlad +2:03:25
Peloton se estiró.
La velocidad del viento es de 4 kilómetros por hora (viento ligero), dirección suroeste .
Cambio de bicicleta
Por Storer Michael (Equipo de Ciclismo Profesional Tudor).
Inicio oficial.
Ataque de 10 ciclistas en el pelotón
Tarling Joshua (Netcompany INEOS)