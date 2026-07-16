🔴EN VIVO etapa 12 del Tour de Francia 2026: recorrido de la jornada hacia Chalon-sur-Saône

CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS, FRANCE - JULY 16: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El Tour de Francia 2026 continúa este jueves con la disputa de la etapa 12, una jornada de 179,1 kilómetros entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. Será un recorrido de perfil mayormente llano, con un desnivel acumulado cercano a los 1.412 metros, una característica que convierte esta fracción en una gran oportunidad para los especialistas en el esprint. Sin embargo, el trazado también incluye algunos puntos estratégicos que podrían provocar movimientos antes de la llegada.

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Uno de los momentos más importantes del día llegará en el kilómetro 45,5, donde estará ubicado el sprint intermedio de Decize, clave para los corredores que luchan por el maillot verde de la clasificación por puntos. Más adelante aparecerán tres ascensos de cuarta categoría: la Côte de Lanty (2 km al 3,7 %), la Côte de Cuzy (1,8 km al 4,9 %) y la Côte de Montagny-lès-Buxy (2,5 km al 3,9 %). Esta última se encuentra a solo 23 kilómetros de la meta, por lo que podría convertirse en el escenario ideal para una escapada de último momento o para poner en aprietos a los velocistas que lleguen con menos piernas.

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La salida neutralizada de la etapa está programada para las 13:40 (hora local de Francia), mientras que la llegada a Chalon-sur-Saône se espera entre las 17:30 y las 17:50, dependiendo de la velocidad media del pelotón. Todo apunta a una definición masiva, aunque el terreno ondulado de la segunda mitad del recorrido deja abierta la posibilidad de sorpresas antes del esperado esprint por la victoria.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 12: