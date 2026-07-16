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16 jul 2026 Actualizado 12:18

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Tour de Francia

🔴EN VIVO etapa 12 del Tour de Francia 2026: recorrido de la jornada hacia Chalon-sur-Saône

La duodécima fracción presenta un trazado ideal para los velocistas, aunque tres ascensos de cuarta categoría podrían cambiar el desarrollo de la carrera antes del esprint final.

CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS, FRANCE - JULY 16: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS, FRANCE - JULY 16: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS, FRANCE - JULY 16: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 12 a 179.1km stage from Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone / #UCIWT / on July 16, 2026 in Chalon-sur-Saone, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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El Tour de Francia 2026 continúa este jueves con la disputa de la etapa 12, una jornada de 179,1 kilómetros entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. Será un recorrido de perfil mayormente llano, con un desnivel acumulado cercano a los 1.412 metros, una característica que convierte esta fracción en una gran oportunidad para los especialistas en el esprint. Sin embargo, el trazado también incluye algunos puntos estratégicos que podrían provocar movimientos antes de la llegada.

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Uno de los momentos más importantes del día llegará en el kilómetro 45,5, donde estará ubicado el sprint intermedio de Decize, clave para los corredores que luchan por el maillot verde de la clasificación por puntos. Más adelante aparecerán tres ascensos de cuarta categoría: la Côte de Lanty (2 km al 3,7 %), la Côte de Cuzy (1,8 km al 4,9 %) y la Côte de Montagny-lès-Buxy (2,5 km al 3,9 %). Esta última se encuentra a solo 23 kilómetros de la meta, por lo que podría convertirse en el escenario ideal para una escapada de último momento o para poner en aprietos a los velocistas que lleguen con menos piernas.

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La salida neutralizada de la etapa está programada para las 13:40 (hora local de Francia), mientras que la llegada a Chalon-sur-Saône se espera entre las 17:30 y las 17:50, dependiendo de la velocidad media del pelotón. Todo apunta a una definición masiva, aunque el terreno ondulado de la segunda mitad del recorrido deja abierta la posibilidad de sorpresas antes del esperado esprint por la victoria.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 12:

Hay nuevos mensajes
-153 Km

Los atacantes han sido capturados.

Ataque por Veistroffer Baptiste (Lotto Intermarché) en pelotón .

-155 Km

Ataque por

Vauquelin Kévin (Netcompany INEOS) en el pelotón .

-156 Km

Los atacantes han sido capturados.

 Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) regresa al pelotón .

-158 Km

Ataque de 4 ciclistas en el pelotón

 Prodhomme Nicolas (Equipo Decathlon CMA CGM)

 Haller Marco (Equipo de Ciclismo Tudor Pro)

 Schmid Mauro (Equipo Jayco AlUla)

 Asgreen Kasper (EF Education - EasyPost)

Composición del grupo 1 .

1) 78 VAN MECHELEN Vlad

2) 155 SLOCK Liam

3) 157 VEISTROFFER Baptiste

4) 177 VAN MOER Brent

5) 193 Haller Marco

-161 Km

Contraataque de 2 ciclistas en el pelotón.

 Alaphilippe Julian (equipo ciclista profesional Tudor)

 Haller Marco (Equipo de Ciclismo Tudor Pro)

-162 Km

Los atacantes han sido capturados.

Aceleración en el pelotón por Van Mechelen Vlad (Bahrein - Victorioso)

-165 Km

Múltiples ataques en el pelotón .


1)  78  VAN MECHELEN Vlad  +2:03:25

-168 Km

Peloton se estiró.

La velocidad del viento es de 4 kilómetros por hora (viento ligero), dirección suroeste .

-171 Km

Cambio de bicicleta

Por Storer Michael (Equipo de Ciclismo Profesional Tudor).

-172 Km

 

Inicio oficial.

Ataque de 10 ciclistas en el pelotón

 Tarling Joshua (Netcompany INEOS)

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