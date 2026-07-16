Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia: Parte médico oficial del velocista colombiano

Malas noticias para el ciclismo colombiano. El velocista colombiano Fernando Gaviria, del equipo Caja Rural - Seguros RGA, sufrió una dura caída en la etapa 12, a 300 metros de la meta, mientras disputaba el sprint y que lo obligó a retirarse de la carrera.

El velocista colombiano, se encontraba en del lote que iría por la etapa en el sprint, pero en medio de la disputa por el triunfo, uno de los velocistas tocó su rueda delantera, lo que lo desestabilizó, enviándolo al piso de inmediato.

El corredor colombiano logró cruzar la meta, apoyado de Stefano Oldani, uno de sus compañeros, sin embargo, llegó con heridas en sus hombros y piernas, mostraba signos de una posible fractura de clavícula, que ya fue confirmada por su equipo en el parte médico oficial, y que lo obligó a abandonar la competencia.

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Parte médico oficial de Fernando Gaviria

Poco tiempo después de finalizada la etapa 12, el equipo de Gaviria, el Caja Rural - Seguros RGA publicó el parte médico del corredor en su portal web, confirmando la fractura de la clavícula izquierda del corredor.

“Las pruebas realizadas nada más concluir la etapa han confirmado las primeras sospechas. Fernando Gaviria debe abandonar el Tour como consecuencia de una fractura en su clavícula izquierda

El velocista colombiano de Caja Rural-Seguros RGA tuvo una fuerte caída en el sprint de la duodécima etapa, después de que otro corredor se cruzara en su camino con la llegada lanzada. Gaviria se fue al suelo, llevándose un duro impacto que le provocó un intenso dolor en toda la zona de esa clavícula izquierda.

Fue un final alocado, en una de las últimas oportunidades para los hombres rápidos en este Tour. Los últimos 25 km de etapa fueron un carrusel de continuos ataques en los que el propio Gaviria buscó filtrar a un hombre de la formación verde en movimientos capitaneados por ciclistas del conjunto Lidl-Trek, como Quinn Simmons o el propio Mads Pedersen.

No obstante, la fuerza del gran grupo dio al traste con todos los intentos antes de unos últimos 5 km, como de costumbre, muy nerviosos, con todos los velocistas tratando de llegar lo más arriba posible a las calles de Chalon-sur-Saône. Gaviria, que contó con el apoyo de Stefano Oldani en esa parte decisiva de la etapa, marchaba en torno a la décima posición cuando el afilador con otro ciclista dio con el antioqueño contra el suelo.

Stefano Oldani: «He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula".