Tadej Pogacar envía sentido mensaje a Fernando Gaviria, tras dura caída en etapa 12 Tour de Francia

Fernando Gaviria se retiró del Tour de Francia 2026, luego de haber sufrido una fuerte caída durante la etapa 12. El pedalista colombiano buscaba meterse en la lucha por la victoria de carrera en el esprint, pero a 300 metros de meta fue desestabilizado y terminó cayendo al asfalto.

REVIVA ACÁ EL DESARROLLO DE LA ETAPA 12 DEL TOUR DE FRANCIA

Aunque logró terminar la competencia con ayuda de su compañero Stefano Oldani, a Gaviria se lo vio sumamente golpeado. Posteriormente, el parte médico marcó su adiós al Tour: fractura de clavícula izquierda y por ende intervenció quirúrgica inmediata.

Se trata de una desafortunada noticia para el antioqueño de 31 años, que suma su tercer retiro consecutivo en un Tour de Francia. El primero de ellos ocurrió en 2018 durante la duodécima fracción y el segundo ocurrió en 2024 durante la etapa 17.

Tadej Pogacar envía sentido mensaje a Fernando Gaviria

Tadej Pogacar, excompañero de Fernando Gaviria en el UAE Team, aprovechó su charla de este jueves 16 de julio ante los medios de comunicación para enviarle un sentido mensaje de apoyo y fuerza al ciclista colombiano.

“Todo iba bien hasta que el Lidl-Trek empezó a atacar; ahí la situación se complicó. Por nuestra parte, todo está bien. Vi cuántos corredores se cayeron en el tramo final y espero que todos estén bien. Me decepcionó ver a Fernando Gaviria irse al suelo; es una lástima, dada su gran actuación en este Tour de Francia”, sentenció el esloveno.

Es preciso recordar que ambos pedaslitas compartieron escuadra entre 2019 y 2022.

Más declaraciones de Tadej Pogacar

Dura jornada del viernes en el Tour: “En la etapa de mañana hay solo una subida y media hacia el final. Creo que será un día duro para nosotros como equipo, pero el objetivo será sobrevivir lo mejor posible, porque creo que el sábado y el domingo son días más importantes para la general. Veremos qué pasa, pero creo que sería lo mejor guardar fuerzas para las otras dos jornadas”.

Emoción por disputar lo que se avecina: “Es una etapa realmente preciosa, la recorrí con Isaac (del Toro) y lo disfrutamos mucho Es un buen lugar para hacerte ciclista”.