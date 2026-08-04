Egan Bernal se mantiene en el Top 30 del Ranking de la UCI: Así están los colombianos

Egan Bernal durante su participación en la pasada edición del Tour de Francia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El esloveno Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia y quien acaba de confirmar su presencia en la próxima edición de la Vuelta a España, conserva el primer puesto del Ranking de la UCI, recientemente actualizado por la Unión Ciclista Internacional esta semana.

Pogacar suma 11321.75 puntos, casi que el doble de su principal perseguidor, el belga Remco Evenepoel, con 7356.61 unidades. El podio lo cierra el danés Jonas Vingegaard, con 6866.39 puntos.

El mejor latinoamericano del escalafón mundial es el mexicano Isaac Del Toro, quien figura cuarto con 6528.46 unidades. En el puesto 19, Richard Carapaz es el siguiente en dicha tabla, con 2519.12.

¿Cómo van los colombianos en el Ranking UCI?

El mejor colombiano del Ranking UCI, tercer mejor latino de la clasificación, es Egan Bernal, quien se mantuvo en el puesto 29 esta semana, con un total de 1993.25. Egan disputó este año el Giro y el Tour de Francia, por lo que su presencia en la Vuelta estaría descartada.

Harold Tejada le sigue como el mejor colombiano del escalafón, cayendo dos posiciones al puesto 72, con 1150 puntos. Santiago Buitrago es 102 con 834.79 puntos; mientras que Daniel Felipe Martínez es 137 con 648.72 unidades.

Nairo Quintana figura en el lugar 280, ganando una posición respecto a la semana pasada. El ciclista boyacense suma 336 puntos y estará disputando la Vuelta a España con el Movistar Team.

Ranking UCI

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 11321.75

2) Remco Evenepoel (Bélgica): 7356.61

3) Jonas Vingegaard (Dinamarca): 6866.39

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29) Egan Bernal (Colombia): 1993.25

72) Harold Tejada (Colombia): 1150

102) Santiago Buitrago (Colombia): 834.79

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280) Nairo Quintana (Colombia): 336