Egan Bernal en el Tour de Francia: Diferencias entre el campeón de 2019 y su participación en 2026

Egan Bernal se encuentra corriendo el Tour de Francia por sexta ocasión; el corredor del Netcompany INEOS debutó en la Grande Boucle en el 2018, cuando terminó en la posición número 15. En esta edición, que marca su sexta participación, y con nueve etapas corridas, el colombiano está en el puesto 10 de la clasificación general.

Dentro de sus seis participaciones, la más destacada fue la del 2019, cuando se convirtió en el primer colombiano y latinoamericano en la historia en conseguir el título del Tour de Francia, con tan solo 22 años.

Siete años después, le contamos cómo fue el desempeño del colombiano durante la primera semana del Tour en el 2019 y los resultados que ha logrado en esta última semana de competencia en la ronda francesa.

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Título de Egan Bernal en 2019

Egan Bernal llegaba al Tour de Francia como uno de los favoritos a quedarse con el título de la carrera; era su primera competencia de tres semanas del calendario, tras no haber podido participar en el Giro de Italia por una fractura de clavícula.

El colombiano participaba por segunda ocasión, tras ser determinante en el título del inglés Geraint Thomas en la edición anterior. Esta vez no solo llegaba como gregario, sino también como líder del equipo junto al británico Thomas.

En el primer día de descanso y tras disputar 10 etapas, el colombiano ya era tercero de la clasificación general a 1 minuto y 16 segundos del líder, el francés Julian Alaphilippe, y a 4 segundos del segundo, su coequipero Geraint Thomas.

La camiseta amarilla de líder llegó solo dos etapas antes de que se finalizara el Tour. En la etapa 19, entre Saint-Jean-de-Maurienne y Tignes, con un recorrido de más de 170 kilómetros. La jornada fue neutralizada por mal tiempo y no se declaró campeón, pero Bernal ocupó la segunda posición, quedando líder de la clasificación general, superando a Alaphilippe por 45 segundos.

Cómo va Egan Bernal en el Tour de Francia 2026

La empresa Netcompany Ineos confirmó la presencia de Egan Bernal en el Tour de Francia de este año a pesar de que no se encontraba inicialmente en su calendario. El corredor llega con buenas sensaciones, luego de correr el Giro de Italia, donde finalizó en la décima posición.

En la primera semana de competencia, y antes del día de descanso, Egan Bernal ya se metió en el top 10 de la competencia, a 9′12″ del líder Tadej Pogacar, y ha tenido una buena actuación en estas jornadas iniciales de la carrera.

Este martes 14 de julio iniciará la segunda semana de competencia, donde llegarán las etapas de alta montaña, donde podrá seguir avanzando posiciones y seguir escalando en la clasificación general.