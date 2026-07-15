Clasificación general Tour de Francia 2026: Así quedaron los colombianos tras la etapa 11
Fernando Gaviria fue el mejor colombiano de la etapa 11, ubicándose en la novena posición.
Soren Waerenskjold, del Uno-X Mobility, se quedó con la undécima etapa del Tour de Francia, que finalizó en sprint en Nevers. La jornada tuvo un recorrido llano, ideal para los velocistas en competencia, y que no dejó mayores modificaciones en la clasificación general.
La etapa 11 se corrió entre Vichy y Nevers, con un recorrido de 161.3 kilómetros y con un desnivel positivo de 1.400 metros, en dos puertos de cuarta categoría: el primero, el Côte de Billonnière, con una distancia de 1.1 kilómetros al 5.6%; y el segundo con 1.5 kilómetros de longitud al 5%.
Harold Tejada sufrió un pinchazo y aunque logró volver al lote, en los últimos kilómetros se quedó y perdió minutos que lo hicieron caer en la clasificación general. El resto de los colombianos llegaron en el pelotón, donde se encontraba la camiseta amarilla, Tadej Pogacar, así como Vingegaard y Evenepoel, que completan el podio.
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Resumen de la etapa 11 Tour de Francia
174 corredores tomaron la salida en Vichy, enfrentando 161.3 kilómetros de recorrido. Apenas pocos kilómetros después de iniciada la carrera, un grupo compuesto por Anthon Charmig, del Uno-X Mobility, Nelson Oliveira, del Movistar Team, Julian Alaphilippe, del Tudor y Mathis Le Berre, del Total Energies, se fugaron y lograron distanciarse del lote principal.
Este grupo de cuatro corredores llegó en solitario al sprint intermedio, ubicado en el kilómetro 28. El francés del Total Energies Mathis Le Berre, que quedó con los 25 puntos, seguido de Nélson Oliveira, del Movistar Team, que sumó 20 unidades.
El grupeto de cuatro corredores se mantuvo hasta los últimos kilómetros de la etapa; a falta de seis kilómetros, la fuga fue alcanzada por el lote y la jornada fue definida por el sprint en la meta, dejando al noruego Soren Waerenskjold de Uno-X Mobility como campeón; Fernando Gaviria del Caja Rural se quedó con la novena posición.
Clasificación etapa 11
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Soren Waerenskjold
|Uno-X Mobility
|03h 10′ 06′'
|2.
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM
|M.T
|3.
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|M.T
|4.
|Milan Fretin
|Cofidis
|M.T
|5.
|Huub Artz
|Lotto Intermarché
|M.T
Clasificación general Tour de Francia
Tras la etapa 11 no hubo grandes cambios en la clasificación general. El top 10 se mantuvo igual, y Egan Bernal conservó el puesto 11. Por su parte, Harold Tejada perdió una posición, ubicándose en el puesto 30, y el resto de ‘escarabajos’ se mantuvo sin modificaciones.
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar
|UAE Team
|39h 25′ 08′'
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|+ 00h 03′ 36′'
|3.
|Remco Evenepoel
|Red Bull - Bora Hansgrohe
|+ 00h 04′ 06′
|11.
|Egan Bernal
|INEOS
|+ 00h 12′ 15′'
|30.
|Harold Tejada
|XDS Astana
|+ 00h 50′ 49′'
|39.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+ 01h 11′ 44′'
|40.
|Sergio Higuita
|XDS Astana
|+ 01h 12′ 03′'
|165.
|Fernando Gaviria
|Caja Rural -Seguros RGA
|+ 02h 57′ 21′'
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...