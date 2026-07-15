Clasificación general Tour de Francia 2026: Así quedaron los colombianos tras la etapa 11

Soren Waerenskjold, del Uno-X Mobility, se quedó con la undécima etapa del Tour de Francia, que finalizó en sprint en Nevers. La jornada tuvo un recorrido llano, ideal para los velocistas en competencia, y que no dejó mayores modificaciones en la clasificación general.

La etapa 11 se corrió entre Vichy y Nevers, con un recorrido de 161.3 kilómetros y con un desnivel positivo de 1.400 metros, en dos puertos de cuarta categoría: el primero, el Côte de Billonnière, con una distancia de 1.1 kilómetros al 5.6%; y el segundo con 1.5 kilómetros de longitud al 5%.

Harold Tejada sufrió un pinchazo y aunque logró volver al lote, en los últimos kilómetros se quedó y perdió minutos que lo hicieron caer en la clasificación general. El resto de los colombianos llegaron en el pelotón, donde se encontraba la camiseta amarilla, Tadej Pogacar, así como Vingegaard y Evenepoel, que completan el podio.

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Resumen de la etapa 11 Tour de Francia

174 corredores tomaron la salida en Vichy, enfrentando 161.3 kilómetros de recorrido. Apenas pocos kilómetros después de iniciada la carrera, un grupo compuesto por Anthon Charmig, del Uno-X Mobility, Nelson Oliveira, del Movistar Team, Julian Alaphilippe, del Tudor y Mathis Le Berre, del Total Energies, se fugaron y lograron distanciarse del lote principal.

Este grupo de cuatro corredores llegó en solitario al sprint intermedio, ubicado en el kilómetro 28. El francés del Total Energies Mathis Le Berre, que quedó con los 25 puntos, seguido de Nélson Oliveira, del Movistar Team, que sumó 20 unidades.

El grupeto de cuatro corredores se mantuvo hasta los últimos kilómetros de la etapa; a falta de seis kilómetros, la fuga fue alcanzada por el lote y la jornada fue definida por el sprint en la meta, dejando al noruego Soren Waerenskjold de Uno-X Mobility como campeón; Fernando Gaviria del Caja Rural se quedó con la novena posición.

Clasificación etapa 11

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Soren Waerenskjold Uno-X Mobility 03h 10′ 06′' 2. Olav Kooij Decathlon CMA CGM M.T 3. Jasper Philipsen Alpecin-Premier Tech M.T 4. Milan Fretin Cofidis M.T 5. Huub Artz Lotto Intermarché M.T

Clasificación general Tour de Francia

Tras la etapa 11 no hubo grandes cambios en la clasificación general. El top 10 se mantuvo igual, y Egan Bernal conservó el puesto 11. Por su parte, Harold Tejada perdió una posición, ubicándose en el puesto 30, y el resto de ‘escarabajos’ se mantuvo sin modificaciones.