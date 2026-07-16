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16 jul 2026 Actualizado 23:11

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Cerca de 30 hectáreas afectadas por incendio forestal en el Parque Isla Salamanca

Las autoridades advierten la afectación podría aumentar a 100 hectáreas de seguir la conflagración.

Incendio forestal en el parque Isla Salamanca. Foto: @AlejandroChar

Incendio forestal en el parque Isla Salamanca. Foto: @AlejandroChar

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Cerca de 30 hectáreas han resultado afectadas por el incendio forestal que se registra en el parque Isla Salamanca desde el mediodía de este jueves, 16 de julio. Las autoridades advierten que, de seguir la conflagración, podría aumentar a 100 hectáreas.

Parqueas Nacionales Naturales de Colombia indicaron que el incendio forestal registra temperaturas superiores a los 48 grados centígrados y hay una línea de entre 500 y 600 metros.

Lea también: Incendio en Isla Salamanca eleva a naranja la calidad del aire: Barranquilla Verde

“Nuestros guardaparques dan respuesta inmediata y oportuna en condiciones climáticas extremas. Las acciones complementarias buscan enfrentar las causas estructurales de emergencias como la de hoy”, indicó la entidad.

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Por otra parte, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, confirmó que el helicóptero Bambi Bucket de la Fuerza Aérea se encuentra en camino a la zona para atender la emergencia.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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