Autoridades en Barranquilla evalúan declaratoria de emergencia por incendio en Parque Isla Salamanca

Las autoridades ambientales en Barranquilla evalúan declarar una posible declaratoria de episodio o emergencia por contaminación del aire debido a los dos incendios que se registran en el parque Isla Salamanca.

Barranquilla Verde confirmó que, tras el monitoreo realizado, se registran mayores concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5), con valores superiores a los 100 microgramos por metro cúbico, lo que podría presentar un riesgo para la salud si la exposición es prolongada.

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Dos puntos de incendio en el Salamanca

La Alcaldía confirmó que se registran dos puntos de incendio al interior del parque Isla Salamanca, y la emergencia está siendo atendida por la Brigada de Parques Nacionales Naturales, con el apoyo de la Armada Nacional y el equipo de Gestión del Riesgo de Barranquilla.

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Las autoridades reiteraron el llamado para atender la emergencia con el equipo Bambi Bucket de la Fuerza Aérea.