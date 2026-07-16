Incendio en Isla Salamanca eleva a naranja la calidad del aire: Barranquilla Verde

La estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en el sector de Las Tres Avemarías registra este jueves un pico entre amarillo y naranja como consecuencia del incendio que se presenta en el Parque Isla Salamanca, informó Joaquín Buitrago, director de Barranquilla Verde.

En conversación con Caracol Radio, el funcionario explicó que la autoridad ambiental mantiene un monitoreo permanente a través de las cinco estaciones de calidad del aire instaladas en las diferentes localidades del Distrito.

“De las cinco estaciones de calidad del aire, la que nos está mostrando ahorita un pico, por decirlo de alguna manera comprensible, entre amarillo y naranja, es la de Las Tres Avemarías. Todo el sector aledaño a esa zona en este momento tiene un pico de que la calidad del aire está un poco comprometida con ocasión de este incendio”, señaló.

Buitrago indicó que, aunque el promedio de las mediciones en toda la ciudad no muestra un deterioro generalizado de la calidad del aire, sí existe una afectación importante en el área cercana a esa estación.

“Si nosotros promediamos todas las lecturas que nos están dando en este momento todas las estaciones de calidad del aire de la ciudad, no aparece el aire comprometido, porque uno promedia todos los indicadores. Pero, obviamente, en esta zona que te estoy diciendo sí hay una afectación importante”, afirmó.

Ante esta situación, recomendó a la ciudadanía seguir las medidas preventivas, especialmente en los sectores impactados por el humo.

“Es muy importante que los niños menores de cinco años, adultos mayores, personas sensibles y con problemas cardiorrespiratorios eviten tener actividades al aire libre en estas zonas impactadas por el humo del incendio forestal. Asimismo, utilizar tapabocas, cubrirse la boca y la nariz, ya que la exposición prolongada a este humo puede afectar la salud”, expresó.

El director de Barranquilla Verde agregó que la evolución de la calidad del aire dependerá del control de la emergencia y de las condiciones del viento.

“Barranquilla tiene un tema favorable y son las brisas. Si la emergencia se logra mitigar el día de hoy, yo creo que mañana mismo o en 24 o 48 horas ya podemos estar nuevamente con niveles de normalidad. Todo depende también de los vientos, la intensidad del viento y la dirección del viento”, concluyó.

Recomendaciones de la Alcaldía

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas ante la contaminación por humo generada por las quemas en el Parque Isla Salamanca. La administración advirtió que las partículas liberadas por los incendios representan un riesgo para la salud, especialmente para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con asma, alergias, bronquitis, EPOC o enfermedades cardíacas.

La autoridad de salud señaló que la exposición a altas concentraciones de humo puede provocar tos, dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, irritación en los ojos, dolor de cabeza, mareos y náuseas, incluso en personas sin enfermedades preexistentes. Por ello, recomendó mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre si se presentan afecciones respiratorias y utilizar protección al limpiar las cenizas que puedan ingresar a las viviendas.

Asimismo, la Alcaldía aconsejó lavar las manos con frecuencia, mantenerse hidratado y revisar los filtros de los equipos de aire acondicionado para impedir el ingreso de humo del exterior. También pidió a la ciudadanía acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar dificultades respiratorias severas, mientras las autoridades continúan monitoreando la emergencia.