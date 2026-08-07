Más de 68.000 vehículos se movilizarán por el Atlántico durante puente festivo de Batalla de Boyacá

Controles operativos de la Policía del Atlántico./ Foto: Policía del Atlántico

Las autoridades de tránsito estiman que cerca de 68.000 vehículos se movilizarán por las carreteras del Atlántico durante el puente festivo de la Batalla de Boyacá, entre el 7 y el 9 de agosto.

Para atender el incremento en el flujo vehicular, la Policía Nacional activó un plan especial con más de 70 uniformados que realizarán controles, labores de prevención y regulación del tránsito en los principales corredores viales del departamento.

La jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico, Lizbeth Herrera, explicó que el operativo busca garantizar la seguridad de los viajeros durante todo el fin de semana.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, desplegará un dispositivo en prevención y seguridad vial para este puente festivo de la Batalla de Boyacá. Más de 70 hombres y mujeres estarán acompañando en los diferentes corredores viales para garantizar la movilidad y la tranquilidad de todos los usuarios de la vía”, afirmó la oficial.

Herrera indicó además que las proyecciones apuntan a una alta movilidad en las carreteras del departamento y recordó que se implementarán restricciones para vehículos de carga pesada.

Durante este fin de semana se proyecta una movilidad de alrededor de 68.000 vehículos transitando en nuestro departamento.

Asimismo, se aplicará la restricción de vehículos de carga igual o superior a 3,4 toneladas sobre la Vía al Mar y la Vía Oriental el día 7 de agosto de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el domingo de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche”, precisó.

La Policía reiteró el llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, eviten excesos de velocidad, no conduzcan bajo los efectos del alcohol y revisen el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender el viaje.

El operativo hace parte de la campaña institucional “No más excusas en la vía”, con la que se busca prevenir siniestros y promover una movilidad segura durante el puente festivo.

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