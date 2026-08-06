¿Turismo electoral o representación popular? Debate por Barranquilla como sede presidencial alterna

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En 6AM W de Caracol Radio, los representantes a la Cámara Andrea Vargas, del Pacto Histórico, y Estefanel Gutiérrez, de Cambio Radical, expusieron visiones opuestas sobre la designación de Barranquilla como sede alterna de la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

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Por un lado, la representante Vargas destacó el protagonismo de la región: “Nunca he lamentado la decisión de escoger a Barranquilla como capital alterna”. Sin embargo, enfatizó la importancia de vigilar los recursos públicos:

“En Barranquilla sucedió el hallazgo de la Procuraduría de atunes a 40.000 pesos”, además de desvíos en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y los acueductos".

Por su parte, Gutiérrez defendió la gestión local y acusó a varios líderes del Pacto Histórico de ejercer un “turismo local”.

“Hace un par de semanas caminaban nuestras calles... y hoy, de manera descarada, hipócrita y con pura esquinada política, le sirve Barranquilla como sede de la desobediencia civil, pero no le sirve Barranquilla como sede de la presidencia”, agregó.

La inversión del Gobierno Petro en la región

Sobre la inversión del Gobierno Nacional en la región, Gutiérrez cuestionó la gestión de Petro, asegurando que, a pesar de contar con el presupuesto más alto de la historia, este no se tradujo en bienestar para la ciudadanía local. “A Barranquilla no le llegó un pote de pintura, a Barranquilla no le llegó absolutamente nada”, aseveró.

Mientras que Vargas desmintió que la ciudad haya sido relegada presupuestalmente. “Es mentira que Barranquilla haya sido relegada históricamente del presupuesto de inversiones en materia de participación regional”.

Escuche el debate completo en 6AM W:

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