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16 jul 2026 Actualizado 19:00

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Barranquilla

VIDEO: densa nube de humo cubre el norte de Barranquilla por incendio en el Parque Isla Salamanca

Cuerpo de Bomberos trabaja para controlar la emergencia.

Panorámica del norte de Barranquilla. Foto: tomada de redes sociales.

Panorámica del norte de Barranquilla. Foto: tomada de redes sociales.

Panorámica del norte de Barranquilla. Foto: tomada de redes sociales.
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Una densa nube de humo cubre este jueves 16 de julio amplios sectores del norte de Barranquilla, luego de un presunto incendio forestal registrado en el Parque Isla Salamanca.

La emergencia genera preocupación entre los habitantes debido a la disminución de la visibilidad y al deterioro de la calidad del aire, mientras los organismos de atención de desastres adelantaban labores para controlar las llamas y evitar su propagación.

Las autoridades informaron que los equipos de respuesta permanecen en la zona afectada realizando operaciones de control y monitoreo del incendio.

De manera preventiva, recomendaron a la ciudadanía limitar la exposición al humo, mantener puertas y ventanas cerradas cuando sea posible y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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Otros incendios forestales

En el Parque Isla Salamanca ha sido escenario recurrente de incendios forestales durante los últimos años, especialmente en temporadas secas y de altas temperaturas.

En diferentes ocasiones, las conflagraciones han consumido extensas áreas de vegetación y manglar, obligando a desplegar operativos conjuntos entre bomberos, organismos de socorro y autoridades ambientales. Algunas de estas emergencias han requerido varios días de trabajo para su extinción debido a las difíciles condiciones del terreno y la presencia de material vegetal altamente combustible.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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