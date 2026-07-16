Air-e realizará trabajos eléctricos este viernes en sectores de Barranquilla y municipios
Algunos trabajos se desarrollarán entre las 8:40 de la mañana y las 5:20 de la tarde.
La empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de trabajos eléctricos este viernes 17 de julio en varios sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico, debido a labores de mantenimiento y adecuación de la infraestructura del servicio de energía.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
En el barrio Porvenir, en el norte de Barranquilla, el personal técnico realizará trabajos menores para la reubicación de un transformador en la carrera 43 con calle 75. Estas actividades se desarrollarán entre las 8:40 de la mañana y las 5:20 de la tarde.
Asimismo, en el barrio San Carlos de Puerto Colombia se adelantará la instalación de elementos eléctricos en la carrera 2 sur con calle 5, en una jornada programada entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.
Por otra parte, en el barrio El Pradito de Sabanalarga se instalarán postes en la calle 12A con carrera 27, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
La empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante su portal web.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....