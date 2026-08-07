Anuncian cierres en la carrera 47 por obras de puente peatonal en Barranquilla
Las restricciones se realizarán en dos etapas.
La Secretaría de Tránsito informó que la carrera 47, entre las calles 81 y 82, tendrá cierres temporales debido a las obras de instalación de un puente peatonal elevado que conectará la sede antigua y el nuevo edificio de la Clínica Reina Catalina.
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Los trabajos incluyen el izaje de la estructura metálica y buscan garantizar una conexión segura entre ambas edificaciones.
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Las restricciones se realizarán en dos etapas. La primera irá desde las 10:00 de la noche del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del lunes 10 de agosto. La segunda se cumplirá entre las 10:00 de la noche del viernes 14 de agosto y las 5:00 de la mañana del lunes 17 de agosto. Durante las labores habrá personal de tránsito encargado de regular la movilidad y orientar a los conductores.
¿Qué rutas alternas puede tomar?
Como rutas alternas, quienes transiten por la carrera 47 en sentido occidente-oriente deberán girar a la derecha por la calle 82, continuar hasta la carrera 46, avanzar por la calle 81 y retomar la carrera 47. De igual forma, los vehículos que se movilicen desde el norte hacia el oriente deberán tomar la calle 82, seguir por la carrera 46 y luego la calle 81 para reincorporarse a su trayecto habitual.
Las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal de tránsito para evitar congestiones.
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Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....