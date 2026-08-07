Anuncian cierres en la carrera 47 por obras de puente peatonal en Barranquilla

La Secretaría de Tránsito informó que la carrera 47, entre las calles 81 y 82, tendrá cierres temporales debido a las obras de instalación de un puente peatonal elevado que conectará la sede antigua y el nuevo edificio de la Clínica Reina Catalina.

Los trabajos incluyen el izaje de la estructura metálica y buscan garantizar una conexión segura entre ambas edificaciones.

Las restricciones se realizarán en dos etapas. La primera irá desde las 10:00 de la noche del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del lunes 10 de agosto. La segunda se cumplirá entre las 10:00 de la noche del viernes 14 de agosto y las 5:00 de la mañana del lunes 17 de agosto. Durante las labores habrá personal de tránsito encargado de regular la movilidad y orientar a los conductores.

¿Qué rutas alternas puede tomar?

Como rutas alternas, quienes transiten por la carrera 47 en sentido occidente-oriente deberán girar a la derecha por la calle 82, continuar hasta la carrera 46, avanzar por la calle 81 y retomar la carrera 47. De igual forma, los vehículos que se movilicen desde el norte hacia el oriente deberán tomar la calle 82, seguir por la carrera 46 y luego la calle 81 para reincorporarse a su trayecto habitual.

Las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal de tránsito para evitar congestiones.

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