ARN destaca avance en acceso a vivienda y proyectos productivos para firmantes en Norte de Santander

ARN destaca entrega de 1.510 hectáreas y proyectos por más de $13.200 millones en Norte de Santander. / Foto: ARN.

Norte de Santander

Desde la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en Cúcuta, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), dio a conocer su balance correspondiente al 2025, donde destacó avances en materia de reincorporación, acceso a tierras, proyectos productivos y vivienda para firmantes de paz en Norte de Santander.

En diálogo con Caracol Radio, Lorena Corvera, coordinadora regional de esta agencia, enfatizó que “estamos presentando los resultados del proceso y de la gestión desarrollada en el 2025. Tenemos importantes resultados en términos de reincorporación, también en temas de género y también en términos de los procesos con los comparecientes de fuerza pública”.

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Para Corvera, una de los principales logros de la ARN se basa en el acceso a la tierra para los firmantes de paz.

“Han sido entregadas, a día de hoy, 1.510 hectáreas a firmantes del Acuerdo de Paz, que benefician a un total de 141 firmantes. Esto es un hito para la reincorporación, dado la importancia que tiene la tierra para el arraigo”.

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Adicional a esto, también destacó el fortalecimiento a proyectos productivos de los firmantes de paz, tanto individuales como asociativos, resaltando que en la actualidad más de 200 de ellos reciben apoyo para reactivar sus iniciativas económicas, con estrategias de sostenibilidad que benefician a seis organizaciones asociativas, con una inversión que supera los 2.400 millones de pesos para más de 100 personas.

También destacó la estrategia Fomento Catatumbo, que contempla una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos para fortalecer 11 iniciativas productivas, comunitarias y de diálogo en el territorio.

Continúa el trabajo en el 2026

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Así mismo Lorena Corvera, coordinadora regional de la ARN, indicó que durante este año 2026, desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización se ha continuado fortaleciendo la estabilidad económica de los firmantes.

“Este año los puntos claves han sido avanzar en la consolidación económica y reactivación de los proyectos de los firmantes. Entendemos que en la medida en que ellos puedan acceder a bienes y servicios y puedan contar con medios de producción, podrán sostenerse y sostener a sus familias”, afirmó.

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Así mismo resaltó los avances obtenidos para la construcción de viviendas de esta población que le está apostando a la paz.

“Ya fue adjudicado, se van a construir 71 viviendas por una inversión de más de 9.500 millones. Es un proyecto que tendrá una duración de dos años en su construcción, pero que en este momento ya tiene una empresa contratada que iniciará la ejecución del proyecto”, concluyó Corvera.