En un 40% se han reducido los despachos de transporte público desde Norte de Santander a Arauca

Vía La Soberanía. / Foto: Archivo. ( Cortesía )

Norte de Santander

Las fuertes lluvias al sur del departamento han provocado daños estructurales en la vía nacional que comunica a Norte de Santander con el departamento de Arauca. Desde la Terminal de transportes de Cúcuta, empresas como ContransTame reportan una reducción en sus operaciones de hasta un 40% y un aumento significativo en los costos de servicios.

De acuerdo con un empleado de la empresa, las principales consecuencias recaen sobre los viajeros, quienes ahora deben asumir trayectos de hasta 10 horas.

Más información A la cárcel dos hombres señalados de hurtar joyas avaluadas en más de 25 millones de pesos en Cúcuta

“La verdad sí se presenta un daño más que todo para los clientes porque se aumenta el costo del viaje ya que por la ruta de La Soberanía es muy complicado el paso. Han pasado algunos vehículos pesados, pero no es posible pasar vehículo tipo buseta”.

De acuerdo con esta persona, el despacho se ha reducido hasta en un 50%.

“Se bajó económicamente muchísimo. De dos carros que viajaban diariamente, nos toca enviar solamente un vehículo”.

Aumentó en 10 horas el desplazamiento

Más información Sigue envío de ayuda humanitaria desde Colombia para damnificados por los terremotos en Venezuela

Tras el cierre de la vía La Soberanía, las empresas han optado por hacer un recorrido que aumenta hasta en 10 horas el trayecto, saliendo desde Cúcuta, pasando por Málaga, Duitama, Sogamoso, Pajarito, La Salina y Yopal, hasta llegar al departamento de Arauca.

“Eso más o menos nos aumenta como unas 10 horas de viaje aproximadamente. Entonces a nosotros también nos afecta el costo y el gasto”.

Lo anterior, afecta el bolsillo de los usuarios, quienes no tienen otra opción que tomar esta ruta.

Más información Fachada de la secretaria de Hacienda en Norte de Santander fue atacada a piedra

“Actualmente más o menos aumenta un 30% al 40% el costo del pasaje”, aseguró este trabajador desde CotransTame, quien indico que “usualmente son personas que tienen alguna cita médica. Nosotros tenemos colaboración con algunas EPS, como la Nueva EPS. Entonces nos vemos en la obligación de abrir rutas alternas para poderle cumplir a los clientes”.

Resaltó que no saben cuando se recupere la movilidad por La Soberanía, teniendo en cuenta que las lluvias en el sector continúan.