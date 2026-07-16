Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 jul 2026 Actualizado 11:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Habitantes del barrio El Páramo en Cúcuta lanzan SOS por aumento de hurtos a locales y viviendas

Piden mayor vigilancia a las autoridades en horas de la noche y la madrugada.

Imagen de referencia. / Fotos vía Getty Images.

Imagen de referencia. / Fotos vía Getty Images. / Iuliia Burmistrova

Imagen de referencia. / Fotos vía Getty Images.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Cansados, así se describen los habitantes del barrio El Páramo en Cúcuta, quienes argumentan que ya no pueden dormir tranquilos, por culpa de los delincuentes que están aprovechando la oscuridad de la noche para hurtar locales y viviendas.

"Muchos habitantes de la calle, droga y ahora se nos están metiendo por los techos de las casas. Precisamente anoche a 3:30 de la mañana nos tocó bajar un individuo de los techos. Se estaba metiendo a un taller a robar", expresó uno de los habitantes de la zona.

Más información

Esta persona pidió a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, asegurando que sus horas de descanso ahora se ven truncadas por el temor a ser víctimas de los ladrones.

“Le hacemos un llamado al señor alcalde o al señor comandante de la policía, a ver si nos mandan rondas de patrulleros, porque después de la una de la mañana hay mucho ladrón por ahí. Se nos están metiendo ya por los techos y eso es un consumo de droga continuamente. Después de la una de la mañana hasta las cuatro de la mañana eso es increíble”.

Concluyó asegurando que durante los últimos 15 días, al menos cinco hurtos se han presentado en la zona.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir