Habitantes del barrio El Páramo en Cúcuta lanzan SOS por aumento de hurtos a locales y viviendas

Cúcuta

Cansados, así se describen los habitantes del barrio El Páramo en Cúcuta, quienes argumentan que ya no pueden dormir tranquilos, por culpa de los delincuentes que están aprovechando la oscuridad de la noche para hurtar locales y viviendas.

"Muchos habitantes de la calle, droga y ahora se nos están metiendo por los techos de las casas. Precisamente anoche a 3:30 de la mañana nos tocó bajar un individuo de los techos. Se estaba metiendo a un taller a robar", expresó uno de los habitantes de la zona.

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Esta persona pidió a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, asegurando que sus horas de descanso ahora se ven truncadas por el temor a ser víctimas de los ladrones.

“Le hacemos un llamado al señor alcalde o al señor comandante de la policía, a ver si nos mandan rondas de patrulleros, porque después de la una de la mañana hay mucho ladrón por ahí. Se nos están metiendo ya por los techos y eso es un consumo de droga continuamente. Después de la una de la mañana hasta las cuatro de la mañana eso es increíble”.

Concluyó asegurando que durante los últimos 15 días, al menos cinco hurtos se han presentado en la zona.