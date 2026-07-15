A la cárcel dos hombres señalados de hurtar joyas avaluadas en más de 25 millones de pesos en Cúcuta

Hombre arrestado con esposas, imagen de referencia - Getty Images / Jub Rubjob

Norte de Santander

A la cárcel fueron enviados Jesús Andrés Acuña Moreno, a quien las autoridades identifican con el alias de “Chucho” y Ángél Josué Ramírez Velasco, señalados por su presunta responsabilidad en el hurto de joyas avaluadas en 25 millones de pesos.

De acuerdo con el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, este hecho habría ocurrido el pasado 26 de marzo en el barrio La Castellana de Cúcuta.

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La investigación adelantada por las autoridades evidenció que “la víctima fue abordada por los presuntos agresores quienes, al parecer, portando armas de fuego, la intimidaron y le hurtaron los elementos de valor antes de huir del lugar”.

Así mismo, que “las labores de policía judicial, que incluyeron trabajo de campo, análisis de registros de cámaras de seguridad y diligencias de reconocimiento fotográfico, permitieron identificar a los hoy procesados como presuntos participantes en el hecho”, asegura la Fiscalía.

Tras lo anterior, una fiscal de la Seccional de Norte de Santander les imputó el delito de hurto calificado con circunstancia de agravación punitiva.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.