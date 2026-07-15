Sigue envío de ayuda humanitaria desde Colombia para damnificados por los terremotos en Venezuela. / Foto: Gobernación del Táchira.

Frontera

Autoridades fronterizas entre Norte de Santander y el estado Táchira en Venezuela, continúan las articulaciones para en ingreso de ayudas humanitarias a las familias damnificadas por los dos terremotos de Venezuela.

Reciente se sostuvo un encuentro en San Antonio del Táchira, que contó con la participación del director del Seniat, el director de Migración y representantes de la Fundación “Juntos se Puede”, así como del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, donde se dieron a conocer los procesos adelantados para el ingreso y recepción efectivas de estas ayudas al territorio venezolano.

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"El proceso es que la ayuda humanitaria ingrese de manera efectiva y con toda la disposición de la gobernación del estado Táchira y de la Fundación “Junto Se Puede”, trabajar desde la manera institucional y hacer la articulación entre factores de la sociedad pública y privada, para que la gandola parta desde la ciudad de Bogotá ya con las ayudas, kits de infantes, de adultos, alimentación, kits de seguridad e higiene y kits de supervivencia“, expresó Freddy Bernal, gobernador del Táchira.

Por su parte Andreina Flores, coordinadora del área de salud de la Fundación “Junto Se Puede” aseguró que de momento han sostenido una comunicación efectiva con las autoridades venezolanas que ha permitido el envío de estas ayudas para las familias damnificadas.

“Nos hemos articulado de una manera bastante bien, bastante comunicativa. Ellos nos han hecho llegar sus necesidades y nosotros al máximo tratar de cumplirlas. También realizamos dotaciones de algunas plantas eléctricas para los centros de salud de La Guaira, que están bastante afectados”, expresó.