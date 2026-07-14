Fachada de la secretaria de Hacienda en Norte de Santander fue atacada a piedra. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Lo que inició como un hecho de intolerancia en el parque Santander de Cúcuta, terminó con varios ventanales de la fachada de la secretaria de Hacienda departamental destruidos.

De acuerdo con el relato entregado por vendedores informales de este parque, desde hace varios meses se vienen presentando problemas con una mujer, quien al parecer el paciente psiquiátrica y en varias oportunidades los ha agredido.

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Este lunes festivo, en horas de la mañana "estaba un señor comprando trigo para echarle a las palomitas y como no le compraron a ella, (una mujer conocida como Deisy), ella agredió a la familia", expresó Gladys Bernal, integrante de la Corporación Cívica del Parque Santander.

Una agresión que terminó en una verdadera batalla campal, donde la mujer señalada por la comunidad atacó con piedras a los vendedores informales, así como la fachada de la secretaria de Hacienda departamental.

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“Nosotros ya estamos cansados, pedimos ayuda del gobierno, de la alcaldía, del que sea, pero que nos colaboren porque Dios no quiera, esa señora va a venir a matar a uno de nosotros o nosotros a ella, porque ya llegamos a un término que ya no podemos más, ya estamos que lloramos porque nadie nos escucha”, expresó Bernal.

Conozca la denuncia completa a continuación: