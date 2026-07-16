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16 jul 2026 Actualizado 20:08

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Barranquilla

Alcalde Alejandro Char exige acciones a Parques Nacionales por quemas en Isla Salamanca

El mandatario distrital también pidió acciones urgentes a la Gobernación del Magdalena.

Foto: tomada de redes sociales.

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Luego de la densa nube de humo que se registra en gran parte de la ciudad por un presunto incendio forestal registrado en el Parque Isla Salamanca, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adopten medidas frente a las quemas que, según indicó, se repiten en esa zona.

“¡Ya está bueno de seguir permitiendo que las quemas en la Isla Salamanca se repitan una y otra vez sin que existan soluciones de fondo!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Asimismo, pidió la intervención de las entidades responsables. “Hago un llamado a Parques Nacionales y a la Gobernación del Magdalena para que tomen acciones urgentes y concretas frente a estos hechos, que están afectando la salud y la calidad de vida de nuestra gente”.

Char también informó que la administración distrital se comunicó con las autoridades del vecino departamento para atender la emergencia.

“Nuestro equipo de gobierno se puso en contacto con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Sitionuevo, Magdalena, para que atendieran de manera inmediata la emergencia”.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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