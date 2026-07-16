MinMinas insiste en gravamen temporal al sector eléctrico para cubrir deudas

El Ministerio de Minas y Energía volvió a insistir con la creación de un gravamen transitorio para las empresas del sector eléctrico con el fin de obtener recursos que permitan atender las deudas que afectan la estabilidad financiera del sistema, entre ellas el pago de la denominada opción tarifaria.

La iniciativa quedó consignada en una comunicación enviada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que solicita incluir esta medida dentro del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República.

Según conoció Caracol Radio, la propuesta contempla una contribución equivalente al 2,5 % de las utilidades de las empresas del sector.

“La contribución se plantea como un gravamen transitorio y con destinación específica al pago de deudas del sector y estaría a cargo de las empresas que desarrollan actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, señala el documento.

El Ministerio de Minas insiste con el proyecto, luego de que la Corte Constitucional tumbó el decreto que imponía dicho gravamen, en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno a finales del 2025.

Los recursos recaudados tendrían una destinación específica para cubrir compromisos financieros del sector, entre ellos el pago de la opción tarifaria, mecanismo mediante el cual durante la pandemia se congelaron parcialmente las tarifas de energía y cuyos costos han sido asumidos por las empresas comercializadoras, especialmente las que operan en la región Caribe.

Riesgo financiero del sistema

En la carta remitida al Ministerio de Hacienda, el Gobierno argumenta que la creación de esta contribución parafiscal responde a la delicada situación financiera que enfrenta el mercado eléctrico colombiano.

El documento señala que la medida busca hacer frente a “una situación de riesgo financiero sistémico en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que amenaza la cadena de pagos del sector y la continuidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.

Recientemente el Ministerio de Minas también solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos que adelante las acciones necesarias para priorizar el pago de las deudas de la empresa intervenida Air-e con el sector térmico que asciende a 1,7 billones de pesos y aumenta cada mes en 100 mil millones de pesos, reconociendo un riesgo de limitación de suministro eléctrico durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC de Cartagena, entre el 30 de julio y 3 de agosto.