Sequía golpea al Atlántico: producción de leche cayó un 60% y ganaderos advierten de reservas secas

La intensa sequía que enfrenta el departamento del Atlántico mantiene en una situación crítica al sector ganadero. Los reservorios de agua utilizados para abastecer el ganado se encuentran completamente secos en varias zonas del departamento, mientras la producción de leche registra una caída cercana al 60% frente al mismo periodo del año anterior.

El director ejecutivo de Asoganorte, Jorge Rodríguez, alertó que la falta de agua y alimento está afectando gravemente la productividad de las fincas y advirtió que las consecuencias económicas podrían prolongarse hasta 2027, debido al tiempo que tomará recuperar los animales.

“La producción láctea ha bajado en un 60% aproximadamente frente al mismo periodo del año pasado. Lo que realmente nos preocupa es que el litro de leche no sube de precio. Además de que tienes menos producción, lo poquito que produces está con un precio bajo y no tienes cómo comprar alimento para las vacas, porque no hay y el que se consigue está muy costoso”, afirmó Rodríguez.

El dirigente gremial explicó que el precio del silo de maíz, principal alimento para el ganado durante la temporada seca, prácticamente se duplicó.

“En este momento una tonelada de silo de maíz está en 600.000 pesos, cuando normalmente costaba entre 300.000 y 350.000 pesos. Hay que traerlo desde Córdoba y el transporte incrementa el valor en más de 120.000 pesos por tonelada. Tenemos la dificultad del dinero para comprar, la escasez de alimento y nuestras vacas perdiendo peso”, sostuvo.

Rodríguez también señaló que la sequía, sumada al bajo nivel del río Magdalena, ha frenado por completo la siembra de cultivos de pancoger, afectando no solo a los ganaderos, sino también a los pequeños agricultores del departamento.

Desde Asoganorte hicieron un llamado a las autoridades para que se adopten medidas urgentes que permitan mitigar los efectos de la sequía y evitar que la crisis continúe profundizándose en los próximos meses.