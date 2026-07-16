Barranquilla tendrá plan especial de movilidad este 16 de julio por la Virgen del Carmen

La Alcaldía de Barranquilla anunció un plan especial de movilidad para este jueves 16 de julio debido a las actividades programadas por la celebración del Día de la Virgen del Carmen y a los ensayos del desfile general de las Fuerzas Militares, que implicarán cierres viales y desvíos en distintos puntos de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que las medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la movilidad durante el desarrollo de los eventos religiosos y militares.

La programación iniciará desde las 4:00 de la mañana con una caravana de motos y vehículos que partirá desde el bulevar de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. El recorrido incluirá las carreras 47, 50, 21, 21B, 27, 38 y 54, además de las calles 45 (avenida Murillo), 70C, 70B, 72 y 54, para regresar al templo. Debido a que el desplazamiento será continuo y sin paradas, las autoridades indicaron que no será necesario realizar cierres viales.

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En la tarde, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., se llevará a cabo la tradicional procesión de la Virgen del Carmen. El recorrido partirá de la iglesia y avanzará por la carrera 47, la calle 55, la carrera 53 y la calle 66, para retornar al punto de inicio. Durante esta actividad habrá cierre total de la vía frente al templo.

Posteriormente, entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., se celebrará una misa campal en el bulevar frente a la iglesia, lo que obligará al cierre total de la carrera 50 entre calles 55 y 57, así como de la carrera 47 entre las mismas calles.

Desvíos para conductores y transporte público

Con el fin de minimizar las afectaciones al tráfico, la Secretaría de Tránsito implementará varios desvíos.

Los cierres se realizarán en las calles 56, 57 y 58 a la altura de la carrera 46. Los vehículos y rutas de transporte público que circulen por la carrera 47 en sentido norte-sur deberán tomar la calle 59 y continuar por la carrera 44.

Quienes transiten por la calle 59 en sentido oriente-occidente y normalmente giran hacia la carrera 47 deberán continuar hasta la carrera 44.

De igual forma, los vehículos que circulen por la calle 55 y giren hacia la carrera 50 deberán seguir por esta vía hasta las carreras 53 o 54. En tanto, quienes se movilicen por la calle 53 o por la carrera 50 en sentido sur-norte deberán girar a la derecha en la calle 55 para continuar por la carrera 54.

Cierres en el Gran Malecón por ensayos militares

A las restricciones por la celebración religiosa se sumarán los cierres por los ensayos del desfile general de las Fuerzas Militares para la conmemoración del 20 de julio.

Las prácticas se realizarán los días 16 y 17 de julio entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, período durante el cual permanecerá cerrado el tramo del Gran Malecón comprendido entre la calle 72 —sin incluirla— y la rotonda de la carrera 46 con la avenida del Río, en el sector de La Bendición de Dios.

Durante este horario estará prohibida la circulación de vehículos por ese corredor, mientras que el tránsito peatonal continuará habilitado a través de los andenes del Gran Malecón.

La Secretaría de Tránsito recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar la Vía 40 como principal ruta alterna para evitar congestiones.