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Efraín Cepeda arremetió contra Petro por la posesión de De la Espriella: “mezquino e irresponsable”

Efraín Cepeda, máximo líder del Partido Conservador, estuvo en 6AM W para hablar acerca de la nueva legislatura y la orden del mandatario Gustavo Petro de impedir el uso de bases militares para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Al respecto, aseguró que la actitud de Petro es “irresponsable”, pues el nuevo mandatario está buscando condiciones de seguridad. “Para nadie es un secreto que ha tenido amenazas”.

“Con esa actitud pone en peligro ante cualquier cosa que le pueda suceder a Abelardo”, indicó.

¿Puede Abelardo de la Espriella posesionarse en base militar?

Según explicó Cepeda, “la Constitución dice que el presidente debe posesionarse en el Congreso, pero las cámaras por separado pueden tomar la decisión en ese sentido”.

Concluyó diciendo que está seguro de que hay los votos para permitir la posesión de De la Espriella en otro lugar.

Escuche el fragmento de la entrevista con Efraín Cepeda aquí: