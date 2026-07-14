Ejército intensifica operaciones contra el ELN en Risaralda tras enfrentamientos en Pueblo Rico

Pueblo Rico

La presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el occidente de Risaralda mantiene en máxima alerta a las autoridades. En las últimas horas, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo, adscrito a la Octava Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron nuevos combates con integrantes de ese grupo armado ilegal en el corredor vial que comunica al municipio de Pueblo Rico con el corregimiento de Santa Cecilia.

Las operaciones militares hacen parte de la estrategia desplegada por el Ejército para impedir el ingreso y expansión de esta estructura subversiva hacia el territorio risaraldense, luego de los recientes hechos de violencia registrados en la zona limítrofe con el departamento del Chocó.

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A esta situación se suma un nuevo ataque atribuido, de manera preliminar, al ELN contra una comisión de la Policía Nacional que realizaba labores de patrullaje sobre este mismo corredor vial. El hecho no dejó uniformados lesionados, pero incrementó la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en esta región del departamento.

“Nuestros uniformados reaccionaron conforme a los protocolos institucionales y repelieron el ataque de forma contundente y controlando la situación para proteger la vida e integridad de los ciudadanos” expresó el coronel John Frank Buitrago, subcomandante de la Policía Risaralda.

Como respuesta al panorama de seguridad, en el municipio de Pueblo Rico fue convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participaron autoridades civiles, militares y de Policía para definir nuevas acciones frente a la amenaza que representa este grupo armado.

Durante la reunión se anunció el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales, así como la oferta de una recompensa para las personas que suministren información que permita identificar, ubicar y capturar a los integrantes del ELN que estarían operando en esta zona del departamento.

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Las autoridades reiteraron que la presencia de tropas sobre la vía Panamericana se mantendrá de manera permanente, con patrullajes, puestos de control y operaciones ofensivas, con el propósito de garantizar la movilidad de los ciudadanos, proteger a las comunidades y evitar que este grupo ilegal consolide presencia en Risaralda.

El Ejército Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, recordando que la colaboración de la comunidad es fundamental para preservar la seguridad en este corredor estratégico que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó.