Más de 50 motocicletas fueron inmovilizadas en Molivento, Dosquebradas

Dosquebradas

Tras una reunión entre la Alcaldía de Dosquebradas, líderes y administradores de los conjuntos residenciales, los habitantes expusieron las principales problemáticas que enfrentan a diario en el sector. Entre ellas, los piques ilegales de motocicletas, la ocupación indebida del espacio público por puestos de comida, el consumo de sustancias psicoactivas, los altos niveles de ruido y el manejo inadecuado de los residuos sólidos.

Como respuesta, la alcaldía informó que en el más reciente operativo en compañía del Instituto de Movilidad y la Policía Nacional fueron inmovilizados 2 vehículos, 52 motocicletas, además de 103 comparendos por diferentes infracciones relacionadas con el desorden en la vía pública y el incumplimiento de las normas de tránsito. Durante el operativo también se evidenció que varios conductores circulaban sin los documentos obligatorios como el Soat, la tecnomecánica y la licencia de conducción.

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“Se involucró a la Policía Nacional en el operativo y se acordonaron puntos neurálgicos de la zona, lo que permitió la inmovilización de 2 carros y 52 motos, de estas últimas, la mayoría dedicadas a generar desorden y riesgo a la ciudadanía por las prácticas ilegales de stunt y velocidad y sin contar con documentos”, señaló el secretario de Tránsito de Dosquebradas, Yeison Palacio.

Las autoridades señalaron que estos controles continuarán con el propósito de recuperar la tranquilidad en ese sector del municipio y reducir las conductas que generan riesgos para los residentes y visitantes.

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Se espera que durante esta semana la alcaldía informe a los líderes y administradores de los conjuntos residenciales un plan de acción definitivo, en el que se establecerán responsabilidades a cada entidad y que medidas se implementarán para dar respuesta a la ciudadanía del sector de Molivento.