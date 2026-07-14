Todo listo para Expocamello 2026, principal feria de emprendimiento y competitividad de la región

Pereira

La feria de emprendimiento se realizará del 24 al 26 de julio en Exporfuturo, donde propios y visitantes podrán disfrutar de Expocamello 2026, la feria de emprendimiento con mayor impacto en la región será con entrada gratuita.

La Cámara de Comercio de Pereira, entidad organizadora, escogió a los 200 emprendedores por representar ideas de negocio con alto potencial de crecimiento, valor agregado, innovación y escalabilidad comercial. Para los emprendedores, la feria es una vitrina real para vender y mostrar sus negocios. Durante estos tres días tendrán contacto directo con clientes, inversionistas y aliados estratégicos.

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Además, se realizará como en todos los años el Congreso Empresarial Expocamello, un espacio de formación de alto nivel con speakers nacionales e internacionales, donde estarán Andrés Moreno, Eva Rey, Jorge Rosas, Hanoi Morillo, Andrés Bilbao, David Gómez y Santiago Sánchez.

Los asistentes encontrarán propuestas de agroindustria, alimentos y gastronomía, moda, belleza, artesanías, comercio y manufactura, con enfoque en comercialización nacional e internacional.

La feria fortalece el tejido empresarial de la región y posiciona a Pereira como un epicentro de innovación. La articulación con 4 alcaldías aliadas y cámaras de otras ciudades amplía las redes comerciales y atrae a más visitantes.