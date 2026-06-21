Fecha de la POSESIÓN de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia 2026-2030

Imagen de referencia. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: Colprensa / Edificio de Gobierno en Colombia: Getty Images.

Tras la jornada electoral que definió la segunda vuelta presidencial de 2026, Colombia ya conoce al mandatario que dirigirá el país durante los próximos cuatro años.

Con la victoria de Abelardo de la Espriella en las urnas, comienza oficialmente la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración que gobernará entre 2026 y 2030.

Fecha de posesión de Abelardo de la Espriella

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el nuevo presidente tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará formalmente su periodo presidencial.

Ese mismo día también asumirá funciones la fórmula vicepresidencial elegida en las elecciones, quien sería José Manuel Restrepo.

La posesión presidencial en Colombia se realiza cada cuatro años el 7 de agosto, una tradición institucional que coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, uno de los hechos históricos más importantes en el proceso de independencia nacional.

Durante la ceremonia, el presidente electo presta juramento ante el Congreso de la República y se compromete a cumplir la Constitución y las leyes del país.

Desde ese momento adquiere plenamente las facultades y responsabilidades como jefe de Estado, jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa de Colombia.

¿Dónde será la ceremonia de posesión de presidente de Colombia?

Como ha ocurrido en los últimos gobiernos, la ceremonia principal de investidura se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá, escenario emblemático de los actos oficiales del Estado colombiano.

Al evento suelen asistir congresistas, magistrados de las altas cortes, miembros del cuerpo diplomático, representantes de gobiernos extranjeros, autoridades militares y líderes políticos nacionales. Además, miles de ciudadanos siguen la transmisión en vivo a través de los canales oficiales y medios de comunicación.

La jornada incluye actos protocolarios, homenajes institucionales y la firma de documentos que formalizan el inicio del nuevo gobierno.

El fin del mandato de Gustavo Petro

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño marca el cierre del gobierno de Gustavo Petro, quien completará su mandato el 7 de agosto de 2026.

El periodo de Petro quedará registrado como el primer gobierno de izquierda en la historia contemporánea de Colombia.

Durante cuatro años impulsó reformas en sectores como salud, trabajo, transición energética y política social, iniciativas que generaron tanto respaldo como fuertes debates en distintos sectores del país.

¿Cuánto durará el mandato de Abelardo de la Espriella?

Una vez posesionado, Abelardo de la Espriella ejercerá la Presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2030. Durante ese periodo tendrá la responsabilidad de liderar la ejecución de su programa de gobierno y de trabajar junto con el Congreso elegido para el cuatrienio.

La ceremonia de posesión será el primer acto oficial de un mandato que definirá el rumbo político, económico y social del país durante los próximos cuatro años.

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